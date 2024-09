Por qué Williams F1 podría sufrir en Bakú, según Albon

Alex Albon viene de completar un muy bien de semana en el Gran Premio de Italia, donde logró clasificar a la Q3 el sábado y el domingo se llevó la novena posición, cosechando dos puntos para Williams.

A eso se le sumó un muy buen rendimiento de Franco Colapinto, ya que en su debut en la F1 completó la carrera de Monza a solamente 14 segundos de su compañero de equipo en el 12º lugar, y se cree que podría también haber aspirado a los puntos de no haber sido por un exceso en la clasificación.

El grato paso de Williams por Italia llegó después de un fin de semana en Zandvoort donde Albon también clasificó entre los diez primeros, pero una posterior descalificación por una infracción técnica lo relegó al fondo de la parrilla el domingo.

El FW46 se mostró competitivo en dos pistas de características muy diferentes después que Williams estrenara una serie de actualizaciones en Países Bajos, pero Albon advirtió el jueves en Bakú que eso no es garantía para estar nuevamente en el top 10 este fin de semana.

"Es mejor, (pero) no es una gran cantidad", dijo sobre los cambios en el coche. "Creo que parte de (la mejora) es dos pistas que se adaptaron a nosotros, y la parte media de la parrilla está tan apretada, así que una décima y media, dos décimas marcan una gran diferencia".

Alex Albon, Williams Racing, el jueves en Bakú. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Vamos bien. Creo que necesitamos no tener las expectativas tan altas. Sabemos que hay otra parte del paquete que viene un poco más adelante en la temporada, y entonces espero que podamos luchar un poco más. Pero no me sorprendería que este fin de semana no estuviéramos en el ritmo de la Q3, pero ya veremos", avisó.

Williams ha estado batallando con los Aston Martin en las últimas carreras, pero cree que el equipo de Silverstone será más fuerte en Azerbaiyán este fin de semana.

"Aston Martin generalmente no es demasiado malo por aquí. Obviamente, hemos estado luchando con ellos en las dos últimas carreras, y creo que su ritmo es normalmente un poco más rápido (en Bakú). No voy a ir sin expectativas ni a intentar puntuar. Creo que podemos puntuar si la carrera se desarrolla bien", explicó.

Por último, el piloto anglo-tailandés sostuvo que el cambio de fecha del GP de Azerbaiyán en 2024 respecto a años anteriores -de abril a septiembre- puede jugar negativamente para Williams.

"La otra cosa interesante es que este fin de semana hace mucho más calor que en las otras ocasiones en las que hemos estado en Bakú. Así que el desgaste, la vida útil y la gestión de los neumáticos van a ser una característica más importante este fin de semana. Eso no siempre nos viene bien, así que ya veremos", finalizó.