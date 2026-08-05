Albon descarta un avance significativo de Williams con las mejora que prepara para Bakú

Alex Albon admitió que Williams soportará un final difícil de la campaña 2026 de Formula 1, con la prioridad pasando ahora a construir un coche rápido para 2027.

El equipo de Grove no ha logrado dar el salto tras su temporada con múltiples podios en 2025 y es noveno en el campeonato de 2026 después de 11 rondas, con solo 11 puntos y ninguno desde Mónaco en junio.

Hungría, la última carrera antes del receso de verano de la F1, fue su peor resultado hasta ahora, terminando 17º y 18º, con Carlos Sainz y Albon ambos eliminados en la Q1 tras haber sido superados por Audi y Aston Martin, que recientemente incorporó mejoras.

Hay esperanza de que las mejoras que Williams tiene previstas para Bakú en septiembre cambien la situación - con el jefe del equipo James Vowles calificándolo previamente como "casi un coche completamente nuevo" - pero Albon no es tan optimista.

"Conocemos las debilidades del coche, conocemos las direcciones," dijo el piloto de 30 años. "Creo que, como equipo, este año, el trabajo que se está haciendo en la fábrica es el mayor esfuerzo que he visto por parte del equipo para luchar realmente contra estos problemas genéticos de ADN que tiene este equipo.

"Lo valoro. Creo que estamos haciendo exactamente lo correcto para volver al buen camino. Es una pena que estemos aquí en primer lugar, pero sí creo que estamos haciendo lo correcto.

"¿Si estará solucionado para Bakú? Lo dudo. Creo que muchas de las cosas de Bakú ya han ocurrido. Esa mejora se planificó hace bastante tiempo.

"Mucho de lo que realmente estamos abordando, por desgracia, es el coche del próximo año. Se trata de asegurarnos de que el coche del próximo año no tenga estos rasgos - ¡frustrante!"

Alexander Albon, Williams Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Los problemas de Williams provienen de un arranque lento ante el cambio de reglamento de 2026, ya que se saltó el shakedown de Barcelona en enero debido a retrasos de producción, y el efecto dominó ha sido evidente.

El FW48 sufre por tener sobrepeso y, al ser Hungaroring un circuito de alta carga aerodinámica, esos problemas se agravaron para Williams en Budapest.

Ahora está en un punto en el que Albon ni siquiera se siente lo bastante confiado como para mostrar todas sus capacidades, el nivel que logró alcanzar el año pasado con puntos en siete de las primeras ocho rondas.

"Sinceramente, en cuanto a la conducción, es frustrante porque ni siquiera puedo conducir de verdad," añadió tras la carrera de Hungría. "El equipo no está sacando lo mejor de mí porque tengo que pilotar tan por debajo del límite: las ráfagas, el viento, la pista. Hablamos de eso de ir sobre tres ruedas.

"Es simplemente que intentas apretar. Creo que hubo seis vueltas en la carrera en las que el viento se estabilizó y por fin pude asentarme y tomar ritmo.

"Luego el viento vuelve a levantarse y regresas a ese ciclo. Parece que estás cometiendo errores, pero no es así.

"Simplemente estás frenando en los mismos lugares, haciendo las mismas cosas, pero te falta consistencia. Hoy fue una batalla ahí fuera."