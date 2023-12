Albon siente que solo desperdició una carrera en la F1 2023

En la final de Abu Dhabi, Williams selló un séptimo puesto en el campeonato de constructores de enorme importancia, tanto desde el punto de vista de la motivación del equipo como desde el punto de vista financiero, ya que aumentó los ingresos en las arcas de la escudería.

Además, esto también representa una gran oportunidad para James Vowles, que podrá dirigirse a la dirección de Dorilton Capital, compañía propietaria de Williams, para solicitar más fondos para reforzar el equipo con resultados sin duda alentadores.

Detrás de este excelente séptimo puesto, gracias al cual ha podido superar a AlphaTauri, Sauber y Haas, hay dos elementos fundamentales, a saber, un buen coche y un piloto que ha sabido integrarse bien en el equipo, aprovechando al máximo el paquete disponible. De hecho, en conjunto el FW45 demostró ser un buen monoplaza, fácil de manejar pero sobre todo con puntos fuertes y débiles fáciles de entender, especialmente para Alex Albon. El anglo-tailandés sumó 27 de los 28 puntos del equipo, situándose siete veces entre los diez primeros.

Albon salió entre los seis primeros en Zandvoort, Monza y Las Vegas, aunque hay cosas que lamentar, como el error que supuso el trompo en Australia, o los incidentes de la primera vuelta en Japón y Brasil con los dos coches de Haas. La gran sorpresa fue sin duda la carrera de Países Bajos, porque pocos esperaban un FW45 tan competitivo en una pista de alta carga, pero ese fin de semana, en el que Logan Sargeant logró meterse por primera vez en la Q3, confirmó las bondades del coche británico. En Singapur, Albon también estuvo entre los diez primeros, pero una colisión con Sergio Pérez lo dejó fuera de la lucha por los puntos.

Foto: Jake Grant / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Esteban Ocon, Alpine A523

En otros eventos, el piloto anglo-tailandés ha conseguido hacer de las cualidades del monoplaza en zonas rápidas de pista su punto fuerte, como en Gran Bretaña o Las Vegas, aunque en suelo norteamericano no sumó puntos importantes al verse perjudicado por el graining de los neumáticos. En otras pistas, como Sakhir, Monza o Montreal, el rendimiento del coche en los tramos ha sido fundamental para lograr resultados sobresalientes.

La prueba de Canadá es significativa no sólo por la forma en que se consiguió el séptimo puesto, sino también porque fue una de las primeras carreras en las que se reveló el potencial del FW45 con el nuevo paquete de mejoras. Más allá de las peculiaridades del coche, tras la carrera Vowles también alabó el trabajo de Albon, que consiguió cambiar su estilo de conducción durante la carrera para sacar el máximo partido de la fase de tracción, como en la curva diez, incluso supliendo la rotura de un sensor de temperatura de los neumáticos.

En lugar de seguir la trayectoria ideal, Albon tendía a alargar la frenada, para poder aprovechar al máximo la salida con una mejor huella de neumático. De hecho, viendo los datos de telemetría, en la primera parte de la recta que lleva a la última frenada, Albon pudo estirarse sobre los rivales que tenía detrás, sacando esa pequeña ventaja necesaria para esquivar los ataques con el DRS. En ese caso también jugó a su favor la decisión estratégica de diversificar su táctica de carrera respecto a sus rivales, ahorrando el tiempo de una parada en boxes para centrarse en una carrera defensiva.

Comparación en la carrera entre Albon y Ocon, se puede ver como el anglo-tailandés cambia de trayectoria para favorecer la fase de tracción

Aunque de forma ligeramente diferente, el equipo de Grove también aplicó el mismo principio en Monza. Si en Montreal la idea de una única parada nació con el paso de las vueltas, casi como una oportunidad creada por episodios, en la pista italiana la estrategia había sido preparada, estudiada y puesta en marcha gracias a una perfecta lectura de los escenarios de carrera, tanto antes como durante la misma. En el primer stint, salvo un breve duelo en los primeros compases tras apagarse el semáforo, Albon cumplió a la perfección su cometido, aprovechando las altas velocidades punta del FW45 para contener a los dos MCL60, que a su vez debían prestar atención a Lewis Hamilton, preparado para aprovechar la estrategia alternativa más adelante en carrera.

El momento decisivo fue la primera parada en boxes. Justo en el momento en que Oscar Piastri había podido reducir la diferencia a menos de un segundo activando el alerón móvil, el equipo de Grove reaccionó con prontitud anticipándose a la parada. Aunque esto habría llevado a Albon a realizar un segundo stint muy largo, esta decisión habría evitado al menos cualquier intento de undercut por parte de sus rivales, exponiéndole aún así a una carrera defensiva sin cuartel.

A pesar de los múltiples intentos, los pilotos de McLaren fueron incapaces de realizar el adelantamiento decisivo, en parte debido a las dificultades para seguirlo en la Parabólica, en parte porque no tenían un delta de velocidad suficiente incluso con DRS para realizar la maniobra. A esto se sumó el hecho de que, tras varios intentos, el MCL60 mostró un derrape bastante acusado, teniendo que esperar a recargar sus baterías.

Las diferencias entre Albon y Norris en el segundo stint. El delta de velocidad, incluso con el DRS abierto, no era suficiente para adelantar. Además, el piloto de McLaren tuvo problemas para mantener el ritmo en la Parabólica, saliendo siempre detrás.

Echando la vista atrás a su temporada, Albon se mostró claramente satisfecho con lo que ha demostrado durante este campeonato, en el que ha asumido el indiscutible papel de líder dentro del equipo: "Estoy muy orgulloso de mi actuación. No soy la persona más arrogante, pero me reconozco el mérito de una temporada muy buena. Sentí que la mayoría de mis carreras no fueron fáciles, hubo carreras en las que luchamos y seguimos luchando todo el tiempo".

"Pero me gusta. Siento que este es el entorno en el que mejor me encuentro. Para mí ha sido el mejor año en la F1. El vínculo que tengo con el equipo me ha ayudado mucho. Siento que este ha sido el año en el que hemos sido capaces de ejecutar todo lo que hemos hecho tan bien'.

Sin embargo, el propio Albon reconoció que la forma del coche ha sido inconsistente durante la temporada, estando en su mejor momento en pistas de baja carga. No obstante, el piloto quiso destacar los progresos que también ha hecho el equipo en la gestión del fin de semana de carrera: "Es extraño, porque mucha gente piensa que somos muy erráticos, pero personalmente creo que la ejecución de cada fin de semana ha sido muy consistente. El coche en sí es bastante irregular. Sabemos que Monza y el circuito de Las Vegas son buenos para nosotros. Sabemos que las pistas frías son buenas para nosotros", explicó, señalando que a menudo este año el FW45 ha mostrado algunos signos de dificultad en la gestión de los neumáticos en pistas con temperaturas de asfalto muy altas.

Foto: Mark Horsburgh / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, sale de su coche tras el accidente en Australia

"Sabemos qué pistas no son buenas para nosotros: las que tienen mucho viento no son buenas para nosotros, las estrechas no son buenas para nosotros. Nuestro coche ha tenido sus momentos de dificultad y uno de nuestros principales objetivos para el año que viene es eliminar estas debilidades. Pero la ejecución por parte del equipo ha sido muy buena, creo, y hemos aprovechado al máximo las oportunidades."

"Tengo que decir, pensándolo bien, que he tenido muchos momentos divertidos este año. Creo que Melbourne fue la única carrera en la que sentí que perdí una oportunidad de sumar puntos. Pero en todas las demás carreras que hemos disputado este año, cuando había una oportunidad, la aprovechábamos. Y creo que esa fue la principal diferencia con nuestros rivales. Por eso creo que pudimos conseguir la séptima posición. Cuando tuvimos el coche para hacerlo, nos aseguramos de ir a por los puntos. Creo que los demás tuvieron un error en la estrategia o algo así, y perdieron puntos", añadió.

De cara al futuro, Albon está ansioso por ver qué aportará el nuevo ingeniero jefe Pat Fry al FW46, que también será el primer coche diseñado bajo la dirección del director del equipo, James Vowles. Hay grandes expectativas puestas en el nuevo coche, entre otras cosas porque el equipo ha sacrificado parte del desarrollo del FW45 para centrarse en el 2024.

Foto: Williams James Vowles, director del equipo Williams Racing

"El tiempo lo dirá. Obviamente se acaba de unir al equipo y creo que se está adaptando muy rápidamente. Creo que está entendiendo en qué áreas necesitamos mejorar y ofrecerá orientación al equipo. Así que estoy muy contento de tenerlo a bordo".

"Y creo que hemos sacrificado mucho este año para centrarnos en el coche del año que viene, no hemos traído actualizaciones durante mucho tiempo en comparación con nuestros rivales. Y eso sólo puede ser bueno. Hemos hecho lo mínimo para acabar séptimos. Ahora pensamos en el año que viene. Obviamente tenemos a Pat a bordo y para James será el primer año real en el que tendrá un liderazgo real en el desarrollo del coche. Así que ya veremos".

