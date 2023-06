Albon explica cómo hizo para llegar séptimo en Canadá

Desde la décima posición de la parrilla , Albon utilizó una estrategia de una sola parada para ganar posición en pista y después mantuvo un tren de coches detrás de él mientras intentaba que su segundo juego de neumáticos durase hasta la bandera a cuadros.

Su única parada en boxes le permitió adelantar a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que habían salido delante.

Ayudado por el rendimiento en línea recta de su coche, Albon utilizó toda su astucia en carrera para mantener detrás al perseguidor Esteban Ocon y al resto del grupo que lo seguía.

Albon subrayó que la estrategia estuvo motivada por la necesidad de no hacer lo mismo que sus rivales inmediatos.

"Para ser honesto, creo que tuvimos un ritmo similar al de los McLaren durante todo el fin de semana", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre su carrera.

"Siendo realistas, donde estábamos, teníamos que hacer algo diferente a ellos ya que estaban delante para conseguir los puntos".

"Y sí, hemos tenido muy buen ritmo este fin de semana, pero conseguir puntos es difícil. Tienes esos ocho coches, los Aston, los Red Bull, los Ferrari, los Mercedes, las dos últimas posiciones normalmente parece que ahora son los Alpine. Así que tuvimos que ceñirnos a la parada única".

Alex Albon, Williams FW45, Esteban Ocon, Alpine A523 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

Reconociendo que su larga carrera hasta el final con un envejecido juego de neumáticos duros no fue tarea fácil, Albon añadió: "Cuando los chicos me dijeron que tenía 35-40 vueltas -creo que incluso me dijeron 20 sólo para hacerme sentir mejor- y miré a la pantalla de televisión, yo estaba como, 'Oh Dios mío, espero que no sea real'".

"Tuve un gruñido sólo porque estaba como, '¡Ahhhh!'. He corrido muchas carreras de este tipo. Puedo decirte que no son tan divertidas".

Albon tuvo que usar toda su habilidad en carrera para asegurarse de mantenerse por delante de Ocon, incluyendo dar prioridad a conseguir una buena salida de la horquilla de la curva 10.

"Somos buenos defendiendo, tenemos un coche de recta", señaló. "Y en estas situaciones, obviamente tienes un gran déficit de neumáticos, pero al mismo tiempo, ahorras neumáticos para hacer que las curvas clave cuenten".

"Así que en la curva 10, me aseguré de colocar el coche en el aire sucio de Esteban para tratar de hacerle daño a sus neumáticos, dañar su tracción y todo ese tipo de cosas".

"Estás conduciendo una carrera que está muy en tus espejos retrovisores, aunque obviamente estás tratando de no cometer errores".

"Y la otra cosa es obvia, cuando la banda de rodadura baja, los neumáticos empiezan a enfriarse bastante, y tienes que empezar a empujar, y al final de la carrera, ves partes blancas en las que estás hasta la lona".

"Tienes que empujar a tope, parece la clasificación en las últimas 20 vueltas. Al mismo tiempo, no puedes permitirte cometer un error, hay un equilibrio real. ¡Pero para nos pagan!".

Albon subrayó que el coche funcionó bien con el último paquete de actualizaciones.

"Es casi como hacer lo suficiente para mantenerlos detrás, y asegurarte de que todavía tienes suficiente en el depósito para el resto de la carrera. Es algo bastante difícil de calibrar".

"No habría podido hacerlo sin un buen coche. Quiero decir, honestamente hablando, este fin de semana hemos tenido un gran coche."

