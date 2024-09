Albon elogia a Colapinto: "Tiene velocidad y la mente correcta para la F1"

Franco Colapinto quizás no pudo completar el resultado que deseaba este sábado en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Italia, donde un ligero error propio de su inexperiencia en la F1 lo privó de la posibilidad de luchar por un lugar en la Q2.

El argentino finalmente debió conformarse con la 18º posición para la parrilla de salida del domingo y terminó lamentando no haber podido lograr algo mejor después de haber sido noveno en el tercer entrenamiento el sábado por la mañana.

Sin embargo, Colapinto podrá encontrar mucha satisfacción por las palabras que tuvo Alexander Albon para él una vez terminada la clasificación, donde el piloto tailandés logró llevar su Williams FW46 hasta la novena posición.

"Hizo el test de Abu Dhabi y luego la FP1 de Silverstone, donde estuvo especialmente fuerte, y también ha estado fuerte aquí todo el fin de semana", arrancó Albon tras la clasificación al ser preguntado por Colapinto en su encuentro con los medios, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Tiene velocidad pura, pero también su ética de trabajo y su mentalidad son impresionantes para alguien de su edad. Para ser sincero, no sé qué edad tiene Franco. ¿Tiene 22, 21? ¡Parece más joven!", agregó entre risas.

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Albon luego continuó refiriéndose a su nuevo compañero de equipo, de quien destacó aspectos muy puntuales sobre la forma de trabajar de Colapinto.

"Su proceso para abordar un fin de semana es muy bueno. Sabe lo que es demasiada información, sabe lo que necesita saber. También es un tipo seguro de sí mismo en el mejor sentido, que se acerca a los ingenieros para pedirles información sobre los neumáticos o lo que sea. Me ha impresionado mucho. Creo que tiene la mentalidad adecuada para la Fórmula 1", sentenció.

En cuanto a su propia jornada de sábado, Albon se mostró muy conforme con haber clasificado entre los diez primeros, algo que había logrado el sábado pasado en Zandvoort antes de ser descalificado por una infracción técnica en el suelo del coche.

"Estoy muy contento. Me sentí un poco de una lucha con los Haas toda la clasificación, todo el fin de semana realmente en el ritmo y casi nos adelantaron. Creo que teníamos un coche de clasificación ligeramente mejor, creo que ellos tienen el coche de carrera ligeramente más rápido".

"Me parece que su graining es un poco mejor que el nuestro en este momento, así que hicimos algunos cambios hoy para tratar de arreglar eso, así que espero que hayamos comprometido un poco el ritmo de clasificación para ese ritmo de carrera, pero vamos a ver", explicó.

La de Italia marca la segunda carrera en la que Williams cuenta con un paquete de mejoras que estreno en Países Bajos, pero Albon cree que aún es pronto para sacar conclusiones sobre el avance de estos cambios, dado que el equipo ya rindió bien el año pasado en Monza.

"Soy consciente de que esto sucedió también el año pasado. Así que por muy buena que haya sido la actualización y esté funcionando, también fuimos buenos aquí el año pasado. Hay que tomarlo con pinzas", advirtió.

Lo que es seguro es que si no tuviéramos esta mejora, no estaríamos en la Q3. Hay cosas positivas, nuestra correlación es fuerte. Creo que no hay muchos coches y equipos que puedan decir que cuando hacen una mejora que realmente funciona, para nosotros sí. Todavía nos falta equilibrio. Y es algo que creo que ya he dicho, pero hay carga en el coche, pero todavía hay equilibrio que estamos buscando. Y hasta que no lo consigamos, no creo que podamos dar un gran paso. Pero espero que en las próximas carreras tengamos algo que nos ayude", finalizó.