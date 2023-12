Albon dice que 2023 fue su temporada más fuerte en la F1

Albon sumó todos menos uno de los 28 puntos del equipo, situándose siete veces entre los 10 primeros en grandes premios y puntuando también en una carrera sprint.

El piloto anglo-tailandés clasificó entre los seis primeros en Zandvoort, Monza y Las Vegas, y su único error real se produjo cuando hizo un trompo en Australia, aunque los incidentes de la primera vuelta en Japón y Brasil también le costaron caros.

Con frecuencia aprovechó la buena velocidad en línea recta del coche para defender con éxito su posición frente a coches potencialmente más rápidos.

"Estoy muy orgulloso de mi rendimiento", dijo Albon. "No soy la persona más arrogante que podría decir, pero me voy a dar crédito a mí mismo, siento que he tenido una temporada muy fuerte".

"Siento que la mayoría de mis carreras no han sido sencillas, ha habido carreras en las que hemos estado luchando, luchando, luchando todo el tiempo".

"Pero lo disfruto. Siento que ese es el ambiente en el que me desenvuelvo. Para mí, ha sido mi año más fuerte en la F1. La conexión que tengo con el equipo me ha ayudado mucho. Siento que ahí es donde hemos sido capaces de ejecutar todo lo que hemos hecho tan bien".

Albon reconoció que el rendimiento del coche era inconsistente, siendo las pistas de baja carga aerodinámica las que inevitablemente lo favorecieron. Sin embargo, insistió en que el equipo siempre extraía el mejor rendimiento.

Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Alex Albon, Williams Racing

"Es extraño, porque mucha gente piensa que somos muy inconsistentes, pero yo personalmente creo que la ejecución de cada fin de semana ha sido muy consistente", dijo. "El coche en sí es bastante inconsistente. Sabemos que los circuitos de Monza y Las Vegas nos van bien. Sabemos que los circuitos fríos nos van bien".

"Sabemos qué circuitos no nos van bien, los circuitos con viento no nos van bien, los circuitos estrechos no nos van bien".

"Nuestro coche tiene sus momentos y uno de nuestros mayores objetivos para el año que viene es acabar con esos puntos débiles. Pero creo que la ejecución ha sido muy buena y hemos aprovechado al máximo las oportunidades".

"Por eso creo que hemos sido capaces de conseguir la séptima posición. Cuando hemos tenido el coche para hacerlo, nos hemos asegurado de sumar puntos. Creo que otros han metido la pata con la estrategia o con lo que haya sido, y se han quedado sin puntuar".

Albon está ansioso por ver qué aporte hará el nuevo jefe técnico, Pat Fry, al FW46, que también será el primer coche diseñado bajo la dirección del jefe del equipo, James Vowles, que empezó a principios de año.

"El tiempo lo dirá", dijo sobre Fry. "Obviamente, se acaba de unir al equipo, creo que se está poniendo al día muy rápidamente. Creo que está comprendiendo las áreas en las que necesitamos mejorar, y que ofrecerá esa orientación y tutoría al equipo. Así que estoy muy contento de tenerlo a bordo".

"Y creo que hemos sacrificado mucho este año para centrarnos en el coche del año que viene, no hemos mejorado mucho más que nuestros rivales. Eso sólo puede ser bueno".

"Hemos hecho lo mínimo para acabar séptimos. Y ahora tenemos la vista puesta en el año que viene. Obviamente tenemos a Pat a bordo, y será el primer año de James en el que tendrá un verdadero liderazgo en el desarrollo del coche. Así que ya veremos".

