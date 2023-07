Albon: Mi futuro en la F1 está en Williams, no en Red Bull

El piloto tailandés ha vuelto a ser el centro de atención tras algunas carreras destacadas con Williams esta temporada, incluido un brillante séptimo puesto en Canadá, en el que aguantó la intensa presión de los coches que lo perseguían.

Esa actuación le valió el premio a Piloto del Día, el cual es votado por los aficionados.

Después de haber sido elogiado por su antiguo jefe de Red Bull, Christian Horner, por su estado de forma, inevitablemente se ha hablado de que podría ganarse un regreso al equipo que lo dejó fuera de su asiento como titular a finales de 2020.

Sin embargo, Albon ha dejado claro que está disfrutando de su vida en Williams en este momento y no tiene ningún deseo de correr en otro lugar.

Cuando se le preguntó si podría volver a Red Bull Racing, Albon dijo: "A decir verdad, creo que ya se ve ahora, que mi enfoque principal es con este equipo".

"Puedes ver que no es una situación a corto plazo. Estoy aquí a largo plazo. Y estoy disfrutando mucho trabajando con el equipo, estando donde estoy".

"Siento que estamos en un viaje. Quiero continuar este viaje. Vamos a ver cómo se desarrollan estos próximos años, pero por ahora, estoy muy contento donde estoy".

Albon dice que los comentarios positivos de Horner después de Canadá no eran fuera de lo normal, ya que dijo que su ex jefe había estado en contacto regularmente.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

"Christian siempre me está mandando mensajes, diciéndome buen trabajo y todo este tipo de cosas", añadió Albon. "Siempre es agradable tener esa relación con un antiguo jefe de equipo, supongo que se podría decir".

"Fue un gran fin de semana para nosotros (en Canadá) y, obviamente, es muy amable por parte de Christian decir eso".

Aunque Albon no está luchando por victorias y podios como en algún momento de su etapa en Red Bull, dice que está disfrutando más de los grandes premios ahora que entonces, y sobre todo se siente mucho más feliz.

"Yo diría que estoy en un buen lugar mentalmente, eso es seguro", dijo. "Siento que estoy desempeñando un papel importante en Williams".

"No puedo hablar por los otros pilotos (del equipo), pero el tiempo que pasé en Red Bull fue, al menos internamente a mis ojos, bien gestionado. Era un equipo de carreras bastante normal en ese sentido.

"Lo que me costó un poco fue la falta de experiencia, no sólo en la conducción, sino también en el circo general de la F1".

"A medida que he ido madurando y adquiriendo experiencia, creo que me encuentro en una mejor situación".

"Siento que soy mentalmente más fuerte, pero también tengo más experiencia y soy más maduro. Así que siempre iba a ser más fácil. Pero, por supuesto, estoy en un buen momento. Y siento que estoy conduciendo lo mejor que he conducido".

Pero aunque está contento con la vida, Albon sabe que Williams todavía tiene por delante un viaje muy largo para llegar a donde quiere estar en la F1.

"Todavía hay trabajo por hacer", admitió. "No es como si estuviéramos conduciendo y sintiendo que el coche está en un lugar perfecto todo el tiempo".

"Hay muchas curvas y tipos de circuitos en los que no se siente tan fácil. Pero cuando se trata de circuitos como el de Canadá, me he sentido bastante bien desde el principio".

"Al mismo tiempo, carrera a carrera, ha sido impresionante cuando entras en la FP1 y parece que ya estás haciendo tiempos similares a los de la clasificación del año pasado. Eso te da mucha confianza".

"Hemos dado grandes pasos adelante este año en comparación con el año pasado. Y creo que también tenemos la sensación, en cada carrera, de que siempre hay una oportunidad de entrar en la Q2, incluso ahora a veces una oportunidad de entrar en la Q3, que el año pasado era un poco más difícil".

