Albon: los pilotos de F1 estamos preocupados por prohibiciones de FIA

Cargar reproductor de audio

La FIA actualizó su Código Deportivo Internacional en diciembre para prohibir a los pilotos de sus campeonatos hacer declaraciones "políticas, religiosas o personales" sin permiso previo.

En los últimos años, varios pilotos, entre ellos Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, han utilizado sus plataformas en los fines de semana de carreras para hablar sobre temas sociales importantes, desde Black Lives Matter hasta el ecologismo.

La Fórmula 1 también lanzó su propia campaña, We Race As One, en 2020, que contó con el apoyo de los pilotos.

Aunque se sugirió que esto era simplemente formalizar un proceso que ya está en marcha, la medida de la FIA fue recibida con críticas, ya que se establecieron comparaciones con la represión similar de la FIFA antes de la Copa del Mundo en Qatar.

Albon dijo que tenía que haber "claridad en la situación" después de encontrar la orientación inicial "algo confusa".

"Estábamos muy a favor de 'We Race As One' y todo este tipo de situaciones, y parece que la FIA está tratando de alejarse de eso", dijo Albon al ser preguntado por Motorsport.com sobre las medidas drásticas en la presentación del coche de F1 2023 de Williams el lunes.

"Así que tenemos que ver. Está claro que tenemos que ser abiertos en el diálogo sobre lo que están tratando de hacer. Por supuesto, tenemos que ser capaces de hablar libremente hasta cierto punto.

"Estoy seguro de que vamos a tener claridad más adelante sobre lo que realmente están tratando de decir".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, defendió la medida el mes pasado afirmando que los campeonatos del organismo rector no deberían ser una "plataforma para agendas personales privadas", y negó que la FIA estuviera "cerrando el paso a ningún piloto".

Sin embargo, Albon consideró que "mucha gente acude a nosotros y nos ve como portavoces de temas de todo el mundo", dado el alcance que tienen a través de los aficionados y los medios de comunicación.

"Creo que es responsabilidad de los pilotos crear conciencia en la gente de este tipo de situaciones", dijo Albon.

"Es una bestia. Es difícil, como pilotos, ver lo que intentan decir. Pero vamos a ver".

Aunque Albon dijo que no había "hablado demasiado con la parrilla sobre la situación", sentía que estaban "todos preocupados".

"Ustedes lo sabem y entre nosotros también, que entre la Fórmula 1 y la FIA se está intentando que todo esté en la misma forma de comunicación", dijo.

"En este momento, hay un poco de confusión. Eso es todo lo que voy a decir al respecto".