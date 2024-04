Albon se preocupó por los daños "incluso antes de chocar" en Japón

En la primera vuelta, Albon fue tocado por Daniel Ricciardo en la curva 3, en medio de la zona de las Eses del circuito de Suzuka.

El incidente envió a ambos coches contra las barreras de neumáticos, que tuvieron que ser reparadas durante la siguiente interrupción de 30 minutos con bandera roja.

Aunque el accidente se produjo a velocidades relativamente bajas, otro choque era lo último que Williams necesitaba.

El equipo sigue sin disponer de un chasis de repuesto, lo que hizo que Logan Sargeant no participara en el Gran Premio de Australia después de que Albon dañara su chasis en un accidente en los entrenamientos libres y se hiciera cargo del coche de su compañero.

Sargeant regresó a Japón con el chasis reparado y tuvo un accidente en la FP1, aunque el coche pudo seguir siendo utilizado.

Este nuevo choque de Albon en la carrera pone aún más en aprietos a Williams en términos de producción de piezas de repuesto y el piloto tailandés dijo que la idea de dañar su chasis se le pasó por la cabeza incluso antes de chocar contra el muro.

"Inmediatamente. Antes incluso de chocar contra el muro", respondió cuando se le preguntó cuándo se le pasó por la cabeza la situación del chasis y los repuestos en el equipo.

"Es exactamente lo que no necesitamos. El impacto en sí fue a velocidades relativamente bajas, pero es la forma en que golpeé el muro de neumáticos. Normalmente, tenemos este tipo de barreras de plástico, el Armco. Pero esto fue mucho más clavado y realmente se detiene muy violentamente".

"Son las cuestiones que me preocupan, no por mí, (sino) por el coche, porque ahí es donde puedes hacer daño".

Los comisarios asisten tras un accidente entre Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Alex Albon, Williams FW46, en la salida. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Cuando se le pidió su opinión sobre lo sucedido, Albon dijo que trató de levantar el pie del acelerador una vez que se dio cuenta de que estaba en el punto ciego de Ricciardo, pero no pudo evitar el contacto.

"Tenía una ventaja de agarre (con los neumáticos blandos), un poco sorprendido con el agarre que tenía en la curva 2, y fui capaz ponerme a su lado y tener una buena salida a la 3", explicó Albon.

"Intenté sacarlo un poco de la trazada en la curva 3 e intentar encontrar la manera en la 4, 5, 6, 7, para ver si podía alterar un poco su trazada".

"No me vio, claramente. Intenté levantar en el último momento. Hubo un momento en el que me di cuenta de que no me había visto, por la forma en la que se cruzaba, así que frené e intenté abrirme".

"Pero estaba casi demasiado al lado de él y él seguía cruzándose, no pude evitarlo".

Sin coche de repuesto disponible hasta Miami, Williams sigue andando con pies de plomo mientras su reserva de piezas de repuesto disminuye.

"No es ningún secreto que lo estamos pasando mal en estos momentos con las piezas que tenemos", reconoció Albon. "Esto nos va a perjudicar seguro".