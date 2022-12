Albon subasta su casco de F1 y reúne $100 mil dólares para un orfanato

Cargar reproductor de audio

A principios de este año, Albon visitó el orfanato de Wat Sakaeo, cerca de Bangkok, que cuenta con el apoyo de la organización benéfica Iceman, dirigida por Volker Capito, hermano del director del equipo Williams, Jost Capito.

Albon se tiñó el pelo de rojo después de visitar el orfanato en marzo y más tarde animó al paddock de la F1 a hacer lo mismo como parte de una campaña de recaudación de fondos, que se vio favorecida por la decisión de subastar el caso que utilizó en Singapur que fue diseñado por los niños que conoció.

El casco se subastó por 84.075 libras (100.000 dólares), con lo que la recaudación de fondos para el orfanato a través de Iceman Charity se acercó a las 100.000 libras (120.000 dólares) en todo el año.

Tras la conclusión de la temporada de F1 en Abu Dhabi el pasado fin de semana, Albon regresó a Tailandia para visitar el orfanato y comprobar el impacto de la recaudación de fondos, que ha permitido la construcción de un nuevo pabellón deportivo que llevará su nombre.

"Cuando visité el orfanato de Tailandia a principios de este año, estaba decidido a ayudar en todo lo que pudiera", dijo Albon.

"En 2022, que es mi primer año de regreso a la Fórmula 1, quería utilizar mi plataforma para hacer el bien y devolver algo a la comunidad tailandesa. Me sorprendió ver la calidad y la creatividad de los niños cuando empezaron a diseñar mi casco de Singapur, y los resultados fueron súper impresionantes".

"No iba a dejar que mi susto de salud en Monza me impidiera correr con ese casco en Singapur, y estoy totalmente abrumado por la cantidad de dinero que hemos recaudado para ayudar a mejorar las instalaciones del orfanato".

"Quiero dar un enorme agradecimiento a mis fans que han donado y especialmente al muy generoso postor que ganó mi casco".

Albon dijo a Motorsport.com en una entrevista en mayo que sentía que colaborar con el orfanato era "una oportunidad para hacer lo correcto".

"Soy bastante tímido y las cosas públicas no son lo que más me gusta hacer", dijo Albon. "Pero siento que hay un elemento de responsabilidad para poder hacer el bien. Me siento muy tailandés y quiero hacer más y más proyectos que puedan dar oportunidades a la gente, a los niños, a quien sea en Tailandia".

"Obviamente, siento que estoy en una gran posición para intentar ayudar. Es una oportunidad para mí de hacer lo correcto. Hemos podido donar bastante dinero y no vamos a parar, queremos seguir adelante".

