Albon ve a Colapinto como un candidato para Sauber en la F1 2025

Alex Albon posicionó a Franco Colapinto, su nuevo compañero de equipo en la escudería Williams, como uno de los candidatos a ocupar el monoplaza de Sauber que aún no tiene piloto de cara al año que viene en la máxima categoría.

El piloto argentino llegó al asiento titular de Williams en lugar de Logan Sargeant en el Gran Premio de Italia, y desde entonces causó una gran impresión en el paddock al mostrarse muy competitivo al instante, lo que le permitió sumar puntos en apenas su segunda carrera en Bakú y quedar a las puertas del top 10 nuevamente en su siguiente participación en Singapur.

Debido a que Williams ya tiene su alienación de pilotos definida para 2025, James Vowles reveló en exclusivo a Motorpsort.com el mes pasado su intención de ayudar a Colapinto para ser piloto de Sauber el año próximo.

La escudería de Hinwil tiene firmado a Nico Hulkenberg para uno de sus coches, y Audi, el nuevo propietario del equipo, aún debe decidir quién acompañará al experimentado piloto alemán que actualmente conduce para Haas.

El brasileño Gabriel Bortoleto, campeón de la F3 en 2023 y actual líder del campeonato de la F2, fue nombrado como uno de los candidatos para acompañar a Hulkenberg en Sauber, junto con Valtteri Bottas, uno de los actuales pilotos de la escudería.

Franco Colapinto transita delante de Alex Albon en el circuito de Bakú. Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com en el marco de una exhibición que realizó con un Williams FW45 en el Gulf Speed Festival de San Pablo, Albon fue preguntado por la posibilidad de ver a Bortoleto en la parrilla de la F1 el año que viene.

En su respuesta, el piloto anglo-tailandés mencionó a Colapinto como un nombre a tener en cuenta en la ecuación.

"No lo sé, creo que va a estar apretado. No creo que haya una respuesta obvia y creo que incluso Franco también va a entrar en la mezcla", comenzó Albon.

"Por todo lo que he visto, parecía que (Bortoleto a Sauber) iba a suceder, que había una buena oportunidad. Y luego, obviamente, no he pasado tanto (tiempo)... Creo que ustedes conocen más las conversaciones del paddock, pero creo que sería una gran incorporación. Creo que hemos visto a los pilotos que han llegado de F2, como Kimi (Antonelli), Ollie (Berman), Franco, han sido competitivos enseguida. Y no veo por qué otra incorporación no sería rápida también", comentó.

Albon también se refirió a Colapinto, de quien destacó la actitud relajada con la que llegó al paddock de la Fórmula 1, lo cual piensa que lo diferencia de otros pilotos de la parrilla.

"Es muy rápido, muy relajado como piloto también", aseguró el piloto de Williams.

"Creo que para él fue muy natural entrar en la categoría. Algunos pilotos están bastante tensos y un poco nerviosos. Él no parece sentirse así. Ha llegado y enseguida ha sido rápido. Y en circuitos muy difíciles", destacó.