Albon habla de por qué Williams se ha saltado las pruebas de Barcelona

Alex Albon ha comentado la noticia de que Williams ha decidido no participar en las pruebas privadas de Barcelona esta semana.

La escudería de Grove confirmó la semana pasada que no participaría en las pruebas privadas debido a los retrasos con su monoplaza de Fórmula 1 para 2026, el FW48. El equipo declaró: "El equipo Atlassian Williams F1 ha tomado la decisión de no participar en las pruebas de shakedown de la próxima semana en Barcelona tras los retrasos en el programa del FW48, ya que seguimos esforzándonos por obtener el máximo rendimiento del coche.

En su lugar, el equipo llevará a cabo una serie de pruebas, incluido un programa VTT la próxima semana con el coche de 2026, para prepararse para la primera prueba oficial en Baréin y la primera carrera de la temporada en Melbourne.

Estamos deseando salir a la pista en las próximas semanas y queremos dar las gracias a todos nuestros aficionados por su continuo apoyo. Hay mucho que esperar juntos en 2026".

Albon compartió la declaración del equipo en su historia de Instagram con la leyenda: "No es así como queríamos empezar el año, ¡pero estas cosas pueden pasar cuando se superan los límites! ¡Concentrados al máximo!".

Williams terminó quinto en el campeonato de constructores de 2025 y celebró en el podio con Carlos Sainz en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Catar. Pero la atención se ha centrado durante mucho tiempo en los cambios normativos de 2026.

"Para mí, se trata de sentar las bases adecuadas para 2026", declaró el director del equipo, James Vowles, tras el Gran Premio de México durante El veredicto de Vowles.

"Tenemos que asegurarnos de que nuestras comunicaciones, nuestras operaciones, la forma en que realmente sacamos rendimiento al coche en la pista —y los puntos— sean una mejora con respecto a donde estábamos antes, y estas cuatro carreras nos dan la oportunidad de hacerlo".

Las pruebas de Baréin se llevarán a cabo del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero, antes del Gran Premio de Australia, que dará inicio a la temporada del 6 al 8 de marzo.