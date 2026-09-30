Alerta por calor activada por la FIA en Sepang para el Gran Premio de Bahréin

Unas semanas después de haberse activado en el GP de Italia, el "riesgo relacionado con el calor" (o "Heat Hazard" en inglés) vuelve a estar vigente para el Gran Premio de Bahréin, que se celebrará en Sepang este fin de semana, donde se esperan temperaturas elevadas.

La activación de este estatus especial - creado al inicio de la temporada 2025 como reacción al episodio del Gran Premio de Qatar 2023 - fue anunciada mediante un documento de la dirección de carrera publicado este miércoles.

"De conformidad con el artículo B1.5.10 del Reglamento FIA de Fórmula 1", se puede leer, "tras recibir las previsiones del servicio meteorológico oficial que indican que el índice de calor superará los 31,0°C en algún momento durante la carrera de esta prueba, se declara un riesgo relacionado con el calor."

Esta comunicación está firmada por Rui Marques, el director de carrera de la FIA. El umbral de los 31°C se superará, a priori, durante las tres jornadas de competición, aunque la jornada del viernes podría verse afectada por condiciones meteorológicas difíciles.

Las consecuencias del "riesgo relacionado con el calor"

Photo de: Sutton Images

La activación de este estatus obliga a los equipos a instalar en sus monoplazas un sistema de refrigeración del piloto. En detalle, se trata de un bloque de hielo que permite intercambiar calor mediante un fluido que puede enviarse por tuberías a un chaleco que el piloto lleva bajo su mono, antes de que ese líquido sea bombeado para renovar la operación.

La instalación de este sistema conlleva un aumento del peso mínimo de los monoplazas, excepcionalmente incrementado en 5 kg para toda la prueba, pasando así de 768 a 773 kg. El peso del conjunto de los componentes relacionados con el sistema de refrigeración debe tenerse en cuenta dentro de esta masa adicional.

Sin embargo, el sistema no es completamente obligatorio. Si bien una gran parte del dispositivo debe ser instalada por las escuderías, con el fin de estar disponible para los pilotos, estos pueden seguir eligiendo no equiparse con este chaleco refrigerante.

En tal caso, la diferencia de peso entre un sistema completamente instalado - con el chaleco - y un sistema sin el chaleco debe compensarse mediante la colocación en el cockpit de un lastre de 0,5 kg.

La de Malasia está lejos de ser la primera vez esta temporada que se activa el riesgo relacionado con el calor. El verano europeo especialmente caluroso ha visto varias olas de calor importantes golpear el Viejo Continente. El GP de Austria, a finales de junio, y el mencionado el GP de Italia, a principios de septiembre, ya han visto, en efecto, cómo se aplicaba esta medida excepcional. El año pasado, los GP de Estados Unidos o de Singapur corrieron la misma suerte.