El día en que Alesi y Berger volcaron con el coche de Jean Todt

Las carreras de Jean Alesi y Gerhard Berger están entrelazadas, ya que fueron compañeros de equipo durante cinco temporadas en la Fórmula 1 y pasaron simultáneamente de Ferrari a Benetton en 1996.

Berger volvió a Ferrari en 1993 después de tres años en McLaren, tras haber pasado tres temporadas en la Scuderia. Irónicamente, dada la genial relación que existía entre ellos, Alesi vio inmediatamente la llegada de Berger, ocho veces ganador de carreras, como una gran amenaza.

"Me sorprendió la mala temporada que hicimos en 1992", dice Alesi. "Pero di el máximo, como siempre, para mantener alta la moral del equipo. Cuando contrataron a Gerhard para 1993, llegó como un médico, ya sabes, un piloto con experiencia para arreglar el equipo, y eso me molestó mucho".

"La Gazzetta dello Sport informó de todos los detalles de su contrato como piloto número uno, así que me quejé a Niki (Lauda) y se portó estupendamente, como siempre. 'No te preocupes', me dijo. ¡Jean, ¡pide más dinero!".

"Le dije: 'Niki, me importa una mierda el dinero, sólo quiero la misma posición y estatus que él en el equipo'. Así que me dijo que hablaría con (Luca) di Montezemolo, y volvió al día siguiente para decirme que había conseguido que me regalaran un coche de F1 de 1992. Le dije: 'Niki, eso no es lo que he pedido...', pero salió bien".

"Cuando empezamos a trabajar juntos en la pista, Gerhard me pareció una persona muy justa, era muy recto. Y eso me gustaba. Por supuesto, era un gran competidor, pero entendía que ese estatus de 'número uno' no le era realmente útil, así que nunca fue al equipo a exigir más pruebas ni nada por el estilo. Teníamos el mismo trato".

Foto: Ercole Colombo Al principio, Alesi se mostró receloso cuando Berger se unió a él en Ferrari en 1993.

Fueron compañeros de equipo en 77 grandes premios de 1993 a 1997 (tres años en Ferrari y luego ambos pasaron a Benetton en 1996, con la llegada de Michael Schumacher y Eddie Irvine a la escudería de Maranello). Entre los dos ganaron tres carreras, con Berger triunfando en Alemania en 1994 y 1997 y la única victoria de Alesi en Canadá 1995.

Durante su primera temporada juntos, Alesi se dio cuenta de la afición de Berger por las bromas pesadas. Y se dio cuenta de ello cuando Berger le gastó una broma un fatídico día en la pista de pruebas de Fiorano.

"Es una historia muy popular entre nuestros amigos, porque tenemos la versión de Gerhard y mi versión", dice Alesi. "Mi versión es muy fácil: yo estaba esperando en la oficina de la fábrica antes de salir a pista, y Gerhard estaba probando en Fiorano esa mañana. Pero tenían que cambiar la caja de cambios o algo así".

"Salgo como un loco, salimos de la fábrica y tomamos las carreteras hacia Fiorano. Y en cada curva que hacía, él tiraba del freno de mano" Jean Alesi

"Llegó a la fábrica y cuando me vio, me dijo 'Jean, tengo que hacer unas llamadas, pero llévame luego a Fiorano' y le dije 'OK, no hay problema'. Pero me di cuenta de que no tenía coche en la fábrica. Y el primer coche que vi fue el de Jean Todt. Era un flamante (Lancia) Ypsilon 10 con un color especial, un interior especial... había esperado mucho tiempo por este coche. Así que tomé ese".

"Gerhard se subió y puso el asiento hacia atrás al máximo, se puso el cinturón de seguridad y me dijo: 'Puedes empujar si quieres'. A mí no me puedes decir eso. (Risas) Arranco como un loco, salimos de la fábrica y nos metimos en las carreteras de Fiorano. Y en cada curva que hacía, él tiraba del freno de mano. El coche subía a dos y tres ruedas y yo decía '¡Gerhard! ¡Para! ¡Para!' Y no lo hizo, siguió haciéndolo".

"Estaba tomando la última curva dentro de Fiorano, así que frené y de nuevo tiró del freno de mano y el coche... No creo que pudiéramos haberlo hecho dos veces: en lugar de irse de lado, ¡el coche se subió por encima de la trompa y sobre el techo!"

"No tenía cinturón de seguridad, así que acabé de rodillas; tuve suerte de no resultar malherido. Y Gerhard tenía la cabeza gacha. Lo miré y empecé a reírme mucho. Es el coche de Jean Todt".

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images Alesi y Berger pasaron de Benetton a Ferrari en 1996.

"Tuvimos que salir del coche por la parte de atrás, los mecánicos habían corrido hacia nosotros -para empezar no sabían quién era- y abrieron el maletero para que pudiéramos salir. Dijeron: '¡¿Están locos? ¡¿Están locos?!

"Yo sangraba un poco por la cabeza, Gerhard estaba bien porque llevaba puesto el cinturón de seguridad. Me metieron en una pequeña ambulancia junto al avión en Fiorano. Los mecánicos volvieron a poner el coche sobre sus ruedas y lo taparon".

"Y justo cuando lo apartaron, justo en ese momento, llegaron a la pista Jean Todt, John Barnard y Luca di Montezemolo. Pero ellos no lo sabían y no vieron nada del accidente".

"Al final volvieron a la fábrica y fue entonces cuando se enteraron de lo que había pasado realmente. Y estaban muy, muy enfadados conmigo". Jean Alesi

"Gerhard corrió hacia el coche de F1 y se puso el casco. Arrancaron el coche y se fue mientras yo miraba desde la ambulancia. Me asomé por la ventana y pude ver a Jean Todt mirando los tiempos de Gerhard, y luego entró en boxes".

"Jean Todt se dirige a Gerhard, y pude ver que estaban hablando pero no pude oír lo que dijo. Después me enteré de que dijo: '¿Has hablado con Jean? Porque ha tenido un accidente'. Al final volvieron a la fábrica y fue entonces cuando se enteraron de lo que había pasado. Y se enfadaron muchísimo conmigo".

Para que conste, la versión de Berger es que no sabían de quién era el coche cuando lo tomaron, pero "Jean conducía como un idiota, así que me puse el cinturón de seguridad y le dije: 'OK, haz lo que quieras'. Y entonces empecé a jugar con el freno de mano...".