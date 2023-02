Alesi quiere hablar con Macron para recuperar el GP de Francia

Cargar reproductor de audio

El hecho de que Francia no tenga un Gran Premio de Fórmula 1 se debe al propio país, según Jean Alesi. "No es por los circuitos, sino por la política", dijo el ex piloto de Benetton y Ferrari, entre otros, a Motorsport.com.

"Es probablemente el único Gran Premio que nunca ha visitado el presidente, excepto una vez en Magny-Cours. François Mitterrand lo visitó una vez, como parte de su deseo político de que el Gran Premio se celebrara en ese circuito. Después de eso, no volvió a ocurrir".

"Los circuitos no son el problema. El deseo del país, ése es el problema", Alesi lo tiene claro. "La F1 tiene ahora probablemente peticiones de 32 países del mundo para albergar un Gran Premio. El último Gran Premio que celebramos aquí fue increíblemente popular entre la gente. Así que es una pena perder esto. Un GP de Francia queda bien en el calendario de la F1, pero si no tenemos esa oportunidad es porque el país no tiene interés en el automovilismo. Es una verdadera lástima. La F1 no tiene ningún problema en celebrar un Gran Premio en Francia, la culpa es de la propia Francia".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Como nuevo director ejecutivo de Paul Ricard, Alesi trabajará para recuperar el Gran Premio de Francia. "En el marco de mis nuevas funciones, voy a enviar una carta para solicitar una reunión con el Presidente francés, aunque no sé si llegará a producirse. Si ocurre y recuperamos el GP de Francia, ¡seré el hombre más feliz del mundo! Ir al Palacio del Elíseo a hablar con Macron es mucho más útil que hacer lobby en otro sitio."

Alesi subraya que, incluso sin la F1, Paul Ricard va bien. "Este año tenemos reservas para 280 días", afirma el ganador de un Gran Premio. "Es un circuito increíblemente rico, con muchos ingresos. Acogemos coches deportivos, motos, carreras nacionales e incluso algunos campeonatos italianos vienen a vernos. Estamos increíblemente ocupados, pero por supuesto la Fórmula 1 es muy glamurosa para nosotros. Así que sería estupendo volver a tener un Gran Premio".