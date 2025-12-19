Por qué Alex Albon tiene "confianza" en que Williams construirá un gran coche en 2026
Albon cree que Williams ya ha sentado las bases para empezar a acortar distancias con los equipos punteros
Power shift
El piloto de Fórmula 1 de Williams Alex Albon dice que tiene "mucha confianza" en que su equipo pueda dar otro paso adelante tras su ascenso al quinto puesto en 2025.
Williams se aseguró un cómodo quinto puesto en el campeonato de la temporada pasada gracias a la rápida y experimentada combinación de Albon y su nuevo compañero Carlos Sainz, que sumaron 137 puntos, el mejor resultado de la escudería de Grove en una década.
Aunque la escudería se ha centrado en gran medida en 2026 y más allá, su campaña de 2025 es el resultado de una rápida transformación del equipo entre bastidores, dirigida por el jefe de equipo James Vowles y sancionada por el propietario Dorilton Capital.
Tras una problemática campaña 2024 marcada por costosas caídas, un coche de lanzamiento tardío y con sobrepeso y varios errores operativos, 2025 ha dado a Albon la confianza de que Williams está ahora en un lugar mucho mejor para poner sus miras en los cuatro primeros equipos, en lugar de mirar por encima del hombro.
Carlos Sainz consiguió dos podios para Williams, uno de ellos en Qatar.
Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images
"Hemos tenido unos años en los que hemos dado un paso atrás. Creo que 2024 destaca para mí como un año de retrocesos", dijo Albon. "Pero los cimientos del equipo se hicieron mucho más sanos, y se vio un gran salto de 2024 a 2025. Hay una gran positividad, una gran cultura dentro del equipo, un gran optimismo también. También hay confianza en el equipo.
"Creo que somos un equipo que puede hacer grandes cosas. Incluso si empezáramos despacio [en 2026], creo que tenemos un gran equipo detrás que puede encontrar soluciones y adaptarse rápidamente".
"He estado en este equipo cuando hicimos nuestro primer cambio de reglamento en 2022, y fue un año duro. Ahora miro a nuestro equipo y veo que estamos mucho más sanos. Tengo mucha confianza en el equipo para ofrecer un buen coche el año que viene."
Williams volvió al podio en 2025 con dos terceros puestos muy trabajados para Sainz en Azerbaiyán y Qatar. Pero Albon también quiso señalar que todavía hay una gran brecha entre los cuatro primeros de la F1, McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari, y el resto del mediocampo.
"La diferencia entre P10 y P5 es menor que entre P5 y P1, o incluso entre P5 y P4", señaló. "Así que sabemos que todavía tenemos un largo camino por delante, pero espero que mis opciones de podio lleguen más pronto que tarde".
