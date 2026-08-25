Alex Albon detalla un hilarante encuentro con Max Verstappen en Cerdeña

Alex Albon, piloto de Williams en la Fórmula 1, ha revelado un encuentro sorpresa con Max Verstappen mientras intentaba aprender a hacer e-foil durante el parón de verano en Cerdeña.

Hablando en el podcast Team Torque que realiza junto a su compañero Carlos Sainz y el jefe de equipo James Vowles, Albon detalló su apretado itinerario de verano antes de relatar el encuentro con el cuatro veces campeón.

Mientras pasaba cuatro días en un popular destino de Cerdeña, Albon empezó a practicar e-foil: montar una tabla de surf eléctrica equipada con un hidroala. Mientras luchaba por mantener el equilibrio en el agua, lo adelantó alguien que iba a toda velocidad sentado en el borde de la tabla, quien más tarde resultó ser Verstappen.

"Estaba aprendiendo a hacer e-foil. ¿Alguna vez has probado esto del e-foil? Y voy dando vueltas, y veo pasar a este tipo", explicó Albon. "Está sentado en el borde, sus piernas casi cuelgan por delante, y va a toda velocidad, pero me refiero a realmente rápido. Parece un Buda, como en completa paz avanzando.

"Yo estaba como: '¿Quién es este tipo?', mientras yo estaba así [luchando]. Era Max.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Yo estaba como, no puede ser. No sabía que era él en ese momento. Le dije a Lily: 'Mira quién es este tipo'. Y luego, obviamente, Kelly [Piquet] y Lily estaban charlando y entonces, 'Oh, estamos a tu lado'. Así que, al final, él [dijo]: 'Oh, sí. Te vi. ¡Te vi cayéndote de tu e-foil!'"

El descanso de Albon también incluyó un breve viaje a Sudáfrica, una semana en las Dolomitas y una última semana de entrenamiento en Mónaco.

La F1 ya ha vuelto tras el parón de verano con un fin de semana de carrera sprint en Zandvoort, pero no fue fácil para los pilotos de Williams, que terminaron chocando entre sí el domingo.

Fotos del Gran Premio de Países Bajos - Domingo