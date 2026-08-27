Alex Albon resta importancia a la tensión con Carlos Sainz en el GP de Holanda

Alex Albon ha restado importancia a cualquier tensión con su compañero de equipo en Williams, Carlos Sainz, tras su colisión en el Gran Premio de los Países Bajos, y ha revelado que ambos aclararon las cosas durante el desayuno del lunes.

Sainz asumió toda la responsabilidad por el choque entre compañeros de equipo en Zandvoort, que le valió una penalización de 10 segundos. Al defender con neumáticos duros ya gastados en la curva 1, el español pisó un bache en la trazada interior, bloqueó las ruedas y se deslizó contra su compañero de equipo. El contacto dañó el suelo del monoplaza de Albon y le obligó a retirarse de la carrera, mientras que Sainz terminó en 16.ª posición.

A pesar del incidente, Albon insiste en que no hay rencor entre ambos. Abordó la situación durante una intervención en The Fast And The Curious , y explicó con una sonrisa: "El lunes fuimos a desayunar juntos. Carlos se ofreció a pagar. Le dejé que pagara.

"Todo tranquilo. Creo que a la gente le gusta darle más importancia de la que realmente tiene, pero, al mismo tiempo, no fue como lo de Max y Daniel [Verstappen y Ricciardo en Bakú en 2018]. Para mí, eso era importante. Se nota en la zona de prensa nada más salir después de la carrera: sientes que el entrevistador de se está relamiendo los labios, se está emocionando muchísimo.

"Así que solo tienes que aguantarte y decir algo así como: “No, no vamos a entrar en ese terreno”".

Alexander Albon, Carlos Sainz, Williams Foto de: Eric Le Galliot

En lugar de obsesionarse con la oportunidad perdida, Albon bromeó diciendo que el incidente significaba que ahora se le debía un golpe gratis a Sainz en nombre de la igualdad dentro del equipo. Cuando se le preguntó si se le permitía "dar un golpe" a Sainz una vez como venganza, Albon se rió: "Creo que esa es buena. No estoy seguro de que el equipo esté de acuerdo con esto", antes de añadir: "No debería decir esto porque se va a convertir en una historia en sí misma".

Albon también compartió algunos detalles sobre la reunión del lunes en Mónaco. "No es broma, Lily se tomó huevos revueltos con caviar. Yo solo me comí una clásica tostada de aguacate y luego Carlos y yo compartimos unas tortitas proteicas.

Carlos tiene demasiada confianza en sus habilidades con las tortitas. Tiene una seguridad que nunca he visto en nadie en lo que respecta a las tortitas. Por la forma en que habla de cómo las hace, cualquiera diría que es el entrenador de Gordon Ramsay".