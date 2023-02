Por qué Alfa Romeo F1 mantuvo su aro antivuelco para 2023

Los aros antivuelco fueron el centro de atención tras el escalofriante accidente de Zhou Guanyu, piloto de Alfa Romeo, en la salida del GP de Gran Bretaña del año pasado.

Alfa Romeo era el único equipo que utilizaba el diseño tipo cuchilla permitido por la FIA y, en un hecho sin precedentes, su parte superior puntiaguda se clavó en la pista y acabó partiéndose.

El incidente dio lugar a una investigación de la FIA, que incluyó tres reuniones del Comité Asesor Técnico en las que participaron todos los equipos.

Una de las conclusiones a las que llegó la FIA fue que "la redacción actual del reglamento permite a los equipos homologar sus aros antivuelco con fuerzas que actúan a través de un punto inferior al previsto. Esto puede dar lugar a que el aro antivuelco resista fuerzas inferiores a las previstas originalmente en el reglamento".

Para 2023, la FIA ordenó "un cambio para exigir una parte superior redondeada del aro antivuelco, lo que reducirá la posibilidad de que se clave en el suelo durante un accidente", además de "un cambio para garantizar una altura mínima para el punto de aplicación de la prueba de homologación" y "la creación de una nueva prueba de homologación física en la que la carga empuje el aro antivuelco hacia delante".

Además, la FIA confirmó que introducirá pruebas de carga mucho más estrictas para 2024, al tiempo que dará a los equipos tiempo suficiente para cumplir con los nuevos requisitos.

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images