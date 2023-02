Alfa Romeo F1 se inspiró en el Red Bull RB18 para su coche de 2023

Cargar reproductor de audio

La nueva decoración roja y negra que luce el nuevo C43 representa, por tanto, la última vez que veremos la marca de Alfa Romeo mientras el equipo empieza a aumentar gradualmente sus recursos y personal.

El impacto de esa expansión podrá verse más claramente en 2024, ya que el último coche fue diseñado como su predecesor con un presupuesto relativamente ajustado y es una progresión lógica del el primer intento del equipo suizo con las normas actuales, y que ahora admite que no lo hizo del todo bien.

El C42 tenía sus puntos débiles, pero aun así fue capaz de conseguir el sexto puesto en el campeonato de constructores, aunque a más de 100 puntos de McLaren, que fue quinto.

Si el equipo ha resuelto con éxito sus problemas y ha encontrado un rendimiento más consistente y, lo que es más importante, una mayor fiabilidad, el potencial está ahí para dar un paso decente.

"Siento que este coche es, al menos por los números en el simulador, un poco más versátil, en lugar de sólo rápido en las pistas de baja velocidad", dijo Valtteri Bottas cuando Motorsport.com le preguntó si la consistencia era la clave.

"Una gran limitación el año pasado fue la alta velocidad, la carga y el equilibrio a alta velocidad. Y en teoría, eso debería ser mucho mejor. Así que vamos a ver".

Bottas y el resto del equipo tendrán su primera indicación de cómo se comporta el coche cuando complete un día de filmación en Barcelona el viernes antes de la prueba oficial en Bahréin la semana siguiente.

"Tenemos grandes expectativas", dijo Jan Monchaux, director técnico de Alfa Romeo.

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

"En primer lugar, durante los test de invierno, queremos estar en la pista en todo momento, no pasar nuestro tiempo en el garaje con algunos pequeños y estúpidos errores o problemas que nos impidan girar".

"Así que no es agradable estar en mi pellejo ahora mismo, porque todo puede ir bien y al minuto siguiente tienes otro problema que solucionar".

"Así que me alegraré cuando estemos en Barcelona, y el coche esté funcionando, y espero que funcione bien, para que podamos ponernos a trabajar en serio".

Además de los retoques en el suelo para solucionar el porpoising que todos los equipos han tenido que afrontar, Monchaux y su equipo han centrado la mayor parte de sus esfuerzos en la parte trasera del coche.

El año pasado se tomaron decisiones sobre la refrigeración y otros elementos del paquete que no dieron sus frutos.

"La parte trasera es sin duda donde hemos invertido más esfuerzo, más tiempo para recuperar terreno para nosotros, en términos de topología de la parte trasera y abrir la puerta a un mayor desarrollo", explicó.

"Especialmente en el lado de la carrocería, lo que no fue posible el año pasado, porque teníamos una disposición de refrigeración bastante extrema. Y no podemos cambiar la refrigeración durante la temporada".

"Así que tuvimos que hacer un esfuerzo significativo en la parte trasera para acomodar diferentes disposiciones de refrigeración, y por lo tanto diferentes carrocerías, lo que para nosotros fue un paso adelante".

En 2022, el equipo probó por primera vez en muchos años a fabricar su propia caja de cambios en lugar de utilizar las de Ferrari, un camino que finalmente habría tenido que seguir de todos modos a medida que se acerca la era Audi.

Monchaux admite que, inevitablemente, el exitoso Red Bull RB18 sirvió de inspiración.

"Ya se ve", señala. "Es bastante obvio, pero para nosotros no habría sido posible el año pasado. Aunque hubiéramos dicho que lo queríamos, no hubiéramos podido hacerlo, porque la refrigeración era muy extrema, y la suspensión trasera no lo hubiera permitido."

El año pasado Alfa tuvo pesadillas de fiabilidad, algunas cortesía de Ferrari, y otras de la propia creación del equipo. No sólo provocaron una serie de abandonos en carrera, sino que también costaron mucho kilometraje en pista en los entrenamientos, especialmente para Bottas.

"Tuvimos cuatro abandonos por problemas en los sistemas de refrigeración. No es que hayamos repetido cuatro veces el mismo problema".

"Hemos identificado la causa raíz, y estamos seguros de que esto ha quedado atrás. Y también pretendemos, porque es una de nuestras mayores prioridades, volver en términos de fiabilidad a donde Sauber estaba en los años anteriores, cuando estaban entre los mejores. Así que son lecciones aprendidas".

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

"La fiabilidad es muy importante en nuestra lista. Y también esperamos y en general confiamos en que nuestros amigos de Maranello también habrán dado un gran paso, porque nos ha perjudicado. Tuvimos ocho retiros, cuatro o cinco penalizaciones también debido a elementos de la unidad de potencia".

"Así que son ocho carreras que tiras a la basura, más cuatro o cinco en las que empiezas más o menos desde atrás".

Junto con una mayor fiabilidad, como destacó Bottas, un objetivo clave es encontrar una mayor consistencia de rendimiento en diferentes tipos de pistas y condiciones.

"Ciertamente, en el compuesto más blando tenemos trabajo que hacer y espero que seamos capaces de mejorar ahí", dice Monchaux.

"Sólo tenemos que estar mejor preparados y hacer un mejor trabajo como equipo. Los otros equipos que terminaron por delante de nosotros están demostrando que es posible. Así que analizamos los puntos débiles que tenemos, que no están necesariamente relacionados con la base pura del coche, sino también en cómo manejamos el coche y cómo funcionamos como equipo en la pista".

"Y en el apoyo que nos está dando la sala de operaciones (de Hinwil) durante el fin de semana, y el simulador, hay otros pocos pasos que dar, para los que espero que tengamos tiempo en la temporada de 2023".

Otro cambio para este año al que tienen que adaptarse todos los equipos son los nuevos neumáticos Pirelli, que se han diseñado en torno a una parte delantera más resistente. Sin embargo, Monchaux afirma que en los test de postemporada del año pasado no se señalaron como un problema importante, por lo que será interesante ver cómo se comportan en los coches definitivos de 2023.

El test de Bahréin proporcionará más pruebas del impacto de los neumáticos y de si el equipo ha cumplido o no sus objetivos. Bottas está ansioso por averiguarlo.

"No es mucho", dice el finlandés sobre la sesión de Bahréin. "Son tres días con un coche, lo que significa un día y medio por piloto. A todo el mundo le gustaría conducir más. Pero las reglas son las reglas. Y ahí es cuando las herramientas de simulación y todos los ordenadores cobran aún más valor".

"Pero al menos es lo mismo para todos. Creo que es posible estar preparado. Pero hay que tener un coche que funcione en las pruebas. Así que para nosotros es importante que los entrenamientos invernales sean mucho mejores que los del año pasado.

"Obviamente he estado recibiendo actualizaciones siempre como cómo van las cosas, lo que es nuevo y muy involucrado en eso. Y estoy impaciente por probarlo, por saber qué se siente. Todos tenemos grandes esperanzas para la temporada. Pero nunca se sabe lo innovadores que han sido otros equipos".

