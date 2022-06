Alfa Romeo guardó sus mejoras para el sábado de Bakú

Cargar reproductor de audio

El equipo con sede en Hinwil tiene una cantidad limitada de las últimas actualizaciones y optó por no ponerlas en los coches de Bottas y Guanyu Zhou el viernes para no arriesgarse a sufrir ningún daño.

Bottas espera que el coche actualizado sea más rápido el sábado, y añadió que su mejor vuelta en la segunda práctica se vio estropeada por un bloqueo, lo que le hizo perder un tiempo que lo habría puesto al borde del top 10.

"No creo que sea la imagen real de dónde estamos", dijo a Motorsport.com. "El hecho es que no tenemos necesariamente todas las mejores piezas en el coche todavía. Y también en mi última vuelta, estaba cuatro décimas por encima, pero luego tuve un bloqueo, y perdí todo el tiempo".

"Así que incluso con eso habría estado bastante más cerca, además de las mejoras que podamos hacer para mañana. Así que va a estar muy reñido. Hoy hemos hecho bastantes cambios de puesta a punto, y hacia el final, estaba mejorando mucho".

En cuanto a las nuevas piezas, dijo: "Tengo entendido que están aquí, pero no tenemos demasiadas. Así que siempre hay un riesgo en estos circuitos urbanos. Creo que eso nos dará, con suerte, un poco de ventaja. Pero también tenemos que encontrar algo más que eso".

"Estoy seguro de que podemos hacerlo, y sé que aún podemos mejorar la puesta a punto y todo lo demás. Es una pista bastante sensible, pero una vez que consigues la puesta a punto adecuada, puedes encontrar bastante tiempo de vuelta".

El equipo tuvo un rendimiento por debajo de lo previsto en la última carrera en Mónaco después de llegar con grandes expectativas, y Bottas dice que se aprendieron lecciones.

"Mónaco como pista urbano definitivamente no fue fácil para nuestro coche", admitió. "Pero creo que hemos aprendido bastante con la puesta a punto. Así que si podemos hacer todo bien para mañana, todavía soy optimista de que deberíamos ser capaces de luchar por una posición en la Q3".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Y creo que el ritmo de carrera, como siempre, debería estar bien. Así que sigo siendo optimista para el fin de semana".

Zhou, que se quedó a sólo 0.149s de Bottas en la 16° posición en la FP2, estuvo de acuerdo en que las nuevas piezas marcarán la diferencia.

"Obviamente, los resultados no se vieron en las últimas carreras", dijo a Motorsport.com.

"Pero en términos de ritmo, definitivamente hemos recuperado bastante en comparación con mi compañero de equipo, hemos cerrado la brecha. Así que es bueno ver que en ambas sesiones hemos estado muy cerca".

"Y creo que hoy el enfoque principal es que, como equipo, tenemos que encontrar algo más de velocidad. Me siento bastante cómodo porque tenemos algunas cosas que vamos a poner en el coche mañana que deberían ser una mejora decente".

Al igual que Bottas, Zhou también reconoció que el equipo había aprendido de sus frustraciones en Mónaco.

"Fue una lucha, pero más o menos nos dimos cuenta de lo que pasó después del fin de semana. Obviamente es demasiado tarde. Pero, no obstante, este fin de semana se trata de curvas de baja velocidad de nuevo. Obviamente, un trazado diferente, una superficie diferente, pero hoy me he sentido bastante cómodo en el coche".

"Hay una imagen clara de dónde tenemos que mejorar y eso sólo hará que ganemos mucha más velocidad. Así que si eso encaja para mañana estaremos luchando de nuevo con todos los demás por este grupo de la parte media".