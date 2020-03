Alfa Romeo: hubiera sido "injusto" correr sin McLaren

McLaren anunció su retiro del GP de Australia de F1 a última hora del jueves pasado, después de que un miembro del equipo diera positivo por coronavirus.

Los otros nueve jefes de equipo se reunieron con Ross Brawn por la noche, y Alfa Romeo fue uno de los que abogó por la cancelación del evento, enviando una carta a la FIA explicando su posición, al igual que Ferrari, Renault y finalmente Mercedes.

"Como competidor es complicado tomar este tipo de decisión. Pero en primer lugar tenemos que pensar en nuestros empleados, la seguridad de los fans, la imagen del deporte, la de los patrocinadores y también en McLaren, porque habría sido un poco injusto haberlos dejado solos. Creo que fue la decisión correcta", comentó Vasseur a Motorsport.com.

"No es fácil para el equipo, porque todo el mundo apretó a muerte para llegar a tiempo a Melbourne, tanto en el equipo de carreras como en la fábrica. Pero teníamos que tomar la decisión, quizás fue una pena que fuera tan tarde. Pero todo explotó demasiado rápido".

Luego de la cancelación de Australia llegaron los aplazamientos de los grandes premios de Bahréin, Vietnam, Holanda, Mónaco y España, y parece que lo más probable es que la temporada empiece en junio con el GP de Azerbaiyán.

"La situación no es fácil, es un enorme desastre para todo el planeta. La F1 no es el centro del universo, por lo que vayamos paso a paso. El primero no fue nada fácil", concluyó Vasseur.

Repasa en fotos cómo podría quedar el calendario de la F1 2020:

