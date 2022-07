Alfa Romeo "no está ciega" ante el interés de Audi por Sauber en F1

Cargar reproductor de audio

Audi está preparada para entrar en la Fórmula 1 a partir de 2026 después de que el consejo consultivo especial del Grupo Volkswagen haya dado luz verde a los planes para que ella y su marca hermana Porsche se unan a la parrilla.

Porsche está preparada para unirse a Red Bull a través de una nueva asociación, pero los futuros planes de Audi en la F1 son menos claros, ya que explora varias opciones.

La marca de Ingolstadt ha sido vinculada con posibles adquisiciones o asociaciones con McLaren, Williams y Aston Martin, pero Sauber - que opera el equipo Alfa Romeo - ha surgido como la opción más probable para convertirse en un equipo de Audi F1.

El nombre de Alfa Romeo regresó a la F1 en 2019 cuando se convirtió en el socio titular de Sauber en un acuerdo que desde entonces se ha renovado anualmente. Pero Alfa Romeo no tiene una participación en el equipo en sí, dejando la puerta abierta a la participación de Audi.

En una entrevista con Motorsport.com en Austria el pasado fin de semana, el director general de Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, reconoció el interés de Audi, pero dijo que no cambiaría el enfoque de su marca o el modelo de negocio para la F1.

"Debo decir que no estoy totalmente ciego", dijo Imparato cuando se le preguntó sobre los vínculos de Audi con Sauber.

"Pero para mí es fácil, no hay problema. No vamos a cambiar el modelo de negocio de Alfa Romeo.

"Si un día alguien da un salto, el que sea, en lo que sea, tomaremos la decisión que tengamos que tomar, pero ya está.

"Realmente, no hay ningún estrés. Tengo muchos espacios para jugar. Cuando eres una marca como Alfa Romeo, que existe desde hace 112 años, el mundo está abierto para nosotros.

"Estamos dejando una historia positiva en términos de negocio. 2021 fue rentable para Alfa Romeo por primera vez en años.

"Así que realmente, no hay estrés. No estoy en absoluto asustado, ni siquiera diría que preocupado por ninguna de las discusiones que he oído que animan el paddock.

"Estoy lo suficientemente sereno como para centrarme en el negocio todos los días".

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Alessio Morgese

A pesar de disfrutar de todos los derechos de denominación y de los vínculos entre la operación de la F1 y sus coches de calle, Alfa Romeo no proporciona el mismo tipo de inversión al equipo que otros fabricantes de la parrilla.

Imparato dijo que la naturaleza de la asociación con Sauber dio a Alfa Romeo "el mejor retorno de la inversión en la tierra" al beneficiarse de la participación en la F1 sin los altos costes de financiación de un equipo.

"Hemos inventado con nuestros colegas de Sauber un nuevo modelo de negocio en el que hay un doble gobierno entre nosotros", dijo Imparato.

"Sabemos perfectamente, decimos que Frédéric [Vasseur] dirige el equipo desde el principio, y no lo cambiamos, aunque vivimos algunos momentos difíciles eso no nos movimos, porque no cambiamos de estrategia cada mañana.

"Y como Alfa, los estoy apoyando y activando todo lo que puedo para apoyar ese desarrollo. El paso fue para mí, tenemos que progresar año tras año, carrera tras carrera, incluso si estamos luchando en algunas ocasiones".