Alfa Romeo no ve a Piastri como opción para la F1 2022

Dado que Alfa Romeo tiene la última vacante disponible en la parrilla de la F1 para 2022, la escudería suiza ha declarado abiertamente que está estudiando a una serie de jóvenes de la Fórmula 2.

El favorito para el asiento es Guanyu Zhou, pero el piloto chino está actualmente por detrás de Oscar Piastri en la general del campeonato, que ha tenido una temporada de debutante estelar.

El rendimiento de Piastri ha provocado que se hable de que ya merece un ascenso a la F1, especialmente si acaba ganando el campeonato de F2 2021.

Pero Frederic Vasseur, jefe de Alfa Romeo F1, sugiere que Piastri no está en la lista del equipo porque piensa que ya es candidato para un puesto dentro de Alpine, dado que forma parte de su academia.

"Oscar está haciendo un muy buen trabajo y fue muy consistente en los últimos fines de semana, pero por lo que sé está vinculado con Renault o Alpine", dijo Vasseur.

Las reglas de la F1 cambiarán el próximo año para obligar a los equipos a alinear a pilotos novatos en varias sesiones de los viernes, una posibilidad es que Piastri ocupe un papel de probador con Alpine para 2022.

Vasseur dijo que no tendría mucho sentido para Alpine haber firmado a Piastri para su academia junior para luego dejárselo libre a otro equipo.

"Si inviertes en un piloto en todas las categorías junior y tienes un programa a largo plazo con él, no veo el sentido de dejarlo ir a otro equipo, sería extraño", explicó.

Sin embargo, Vasseur tiene claro lo bueno que es el joven australiano.

"Si se compara con el pasado, está haciendo un trabajo muy, muy fuerte, pero está clarísimo que es uno de los mejores de la parrilla hoy en día y que el año pasado hizo un gran trabajo luchando hasta la última prueba", dijo. "Es uno de los jóvenes que triunfará en la F1, seguro".

Mientras que Alfa Romeo había sugerido que tomará una decisión sobre el compañero de 2022 para Valtteri Bottas en septiembre, el equipo ha retrasado ahora las cosas.

"No tenemos prisa por tomar esta decisión", dijo. "Tenemos un par de opciones sobre la mesa y tenemos que tomarnos tiempo para decidir, pero no tenemos prisa. La situación no cambiará en los próximos días y tomaremos una decisión pronto".