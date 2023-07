Alfa Romeo quedó sorprendido por su propio ritmo el sábado en Hungría

La escudería suiza sorprendió al paddock cuando sus dos monoplazas se mostraron consistentemente rápidos a lo largo de la clasificación, con Zhou Guanyu encabezando la Q1 y consiguiendo finalmente el quinto puesto en la Q3.

Bottas llegó a ser cuarto en la Q2 y luego fue séptimo en la Q3, separado de su compañero de equipo por el Ferrari de Charles Leclerc.

Alfa Romeo ha estado aportando nuevas piezas al C43 de forma regular recientemente, con un importante paquete para el suelo introducido en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Bottas dice que esperaba que el coche fuera más competitivo de lo que fue en Silverstone, donde ninguno de los dos pilotos superó el primer segmento de clasificación, pero admitió que lo sorprendió el salto en la parrilla.

"Basándome en las sensaciones que tenía con el coche, dije al llegar al fin de semana que debería sentirse un poco mejor que en Silverstone", señaló el finlandés. "Pero es mucho mejor. No me lo esperaba, pero lo tomaremos".

"Creo que tenemos que aprender algo sobre el nuevo paquete y la puesta a punto, y las alturas de pilotaje no están optimizadas, pero estamos positivamente sorprendidos de lo rápidos que hemos sido hoy, y de hecho en todas las diferentes partes parecía ser así".

"Creo que este circuito saca a relucir las buenas características. Además, normalmente en línea recta parece que que tenemos un poco de resistencia, y aquí sólo hay una recta. Así que ahí se pierde menos tiempo por vuelta, y es más rápido en las partes reviradas".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"El equipo ha tenido un fin de semana limpio, una puesta a punto correcta, así que todo ha ido en la dirección correcta. Y luego, cuando se trata de décimas para estar fuera o en la Q3, esas cosas importan. Así que ha sido un día realmente sólido".

Bottas empezó a darse cuenta de que había potencial en el paquete en Hungría tras la tercera práctica del sábado.

"Después de la tercera sesión libre, cuando hicimos los tiempos por vuelta, acabé décimo", señaló. "Todavía con un modo de motor que no era el modo de clasificación. Sabía que, de acuerdo, teníamos algo entre manos".

"Así que de hecho le dije a Andreas (Seidl) que iba a estar entre los siete primeros hoy, justo antes de la clasificación. Así que una predicción bastante buena. Me entristece que no se me permita hacer apuestas, ¡porque podría haber ganado un buen dinero!".

Bottas admitió que los pequeños márgenes pueden marcar la diferencia: "Si te fijas sólo en los resultados, no en los tiempos por vuelta, parecen grandes diferencias".

"Pero si nos fijamos en los tiempos por vuelta, en realidad no es así, por lo que realmente se trata de quién hace las cosas bien en el fin de semana, lo que puede cambiar muchas, muchas posiciones".

"Es bueno verlo, creo que así es como debería ser la F1. Así que hoy estamos contentos, otros equipos no".

Información adicional de Matt Kew

