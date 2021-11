Por qué Alfa Romeo eligió a Zhou para la F1 2022

De este modo, el joven de 22 años se convertirá en el primer piloto chino en competir en el máximo nivel del automovilismo, lo que supone un impulso para el campeonato de una magnitud que sólo podemos adivinar en este momento.

No es casualidad que el anuncio se produzca unas semanas después de que la F1 confirmara que el GP de China volverá en 2023 tras un paréntesis de tres años, con un acuerdo que ahora se extiende hasta 2025.

El anterior CEO de la F1, Chase Carey, y su sucesor, Stefano Domenicali, han mencionado a menudo a China al mismo tiempo que a EE.UU. en términos de mercados que quieren conquistar y, con Zhou, la F1 tiene ahora la oportunidad de hacerlo.

La esperanza en todo el paddock es que tenga el tipo de impacto que Max Verstappen ha tenido en Países Bajos o Sergio Pérez en México.

"Creo que para la compañía, para el trabajo actual de los patrocinadores, para los otros nueve equipos, para la F1 en general, es una enorme oportunidad", dice el jefe del equipo Fred Vasseur a Motorsport.com.

"Enorme. Creo que es muy importante que si quieres desarrollar el equipo, pero incluso para la F1, el enfoque es el mismo. Tiene sentido abrir un nuevo mercado como el de China".

"Y creo que Zhou será el embajador perfecto para ello, porque lo hizo muy bien en las series junior, mucho mejor que todos los pilotos chinos anteriores. Sin embargo, sé perfectamente que será un reto, porque siempre es un reto cuando te incorporas a la F1".

Está claro que Zhou viene con su propio paquete de patrocinio, pero su llegada es un impulso también para los otros patrocinadores actuales del equipo. Alfa Romeo vende coches en China, mientras que el patrocinador principal, Orlen, también tiene una fuerte presencia.

"Todo el mundo está entusiasmado", dice Vasseur. "No se trata sólo de Alfa Romeo, Orlen u otro, sabes que todo el mundo está tratando de desarrollar vínculos comerciales con China, y esta es la mejor manera de hacerlo".

Y la esperanza es que otras empresas chinas se incorporen en futuras temporadas: "Se trata de un potencial mucho mayor. Podría ser mucho más rápido que el 2023/2024. Para nosotros y nuestro departamento de ventas, es una gran oportunidad, y tenemos que trabajar en ello."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

El aspecto comercial es la clave de su acuerdo, pero sería un error descartar a Zhou como piloto de pago, después de todo hay muchos otros en la parrilla actual vinculados a paquetes comerciales.

También es un talento muy prometedor que ha mostrado un progreso constante a lo largo de su carrera. Actualmente ocupa el segundo puesto en el campeonato de la Fórmula 2, aunque es su tercer año en la categoría, pero eso lo hace estar más que calificado para dar el paso por méritos propios.

"Fue una decisión importante para la compañía, para el futuro de la compañía", dice Vasseur.

"Tenemos un gran cambio en términos de normativa para 2022. Evaluamos todas las opciones que teníamos sobre la mesa. Valtteri era bastante obvio para mí. Y junto a Valtteri, teníamos diferentes opciones, y por muchas razones diferentes Zhou es la primera opción".

"Nunca es una sola cosa. El rendimiento no se basa en un solo pilar, siempre es una combinación de velocidad, colaboración con el equipo, colaboración con el compañero de equipo, la parte financiera. Y para el desarrollo de la compañía, creo que es un buen paso adelante".

Un aspecto curioso de la carrera de Zhou es que su familia se comprometió muy pronto a traerlo a Europa en su adolescencia. Fue un gran paso, que ha dado sus frutos.

"Dejando a un lado el hecho de que es chino, es impresionante hacer este tipo de movimiento con 13 años, porque creo que tenía 13 años cuando llegó a Italia", dice Vasseur.

"Recuerdo perfectamente cuando chicos como Stoffel Vandoorne fueron a Japón, eran mucho mayores, pero para ellos fue enorme. Al principio, a Stoffel le costó estar delante en Japón".

"No tenemos que subestimar esto. Además, cuando son capaces de gestionar este aspecto de la situación, están dando un buen paso adelante, porque es un verdadero reto".

El progreso ha sido una marca distintiva de la carrera de Zhou, que es conducida por un equipo de gestión que incluye al antiguo jefe de la escudería Manor/Marussia de F1, Graeme Lowdon.

Subcampeón del campeonato italiano de F4 en 2015 -en una parrilla que vio a Lando Norris con participaciones ocasionales-, Zhou pasó posteriormente tres temporadas en la F3 con Motopark y en última instancia con Prema, ganando un par de carreras en su último año.

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Al pasar a la Fórmula 2 con UNI-Virtuosi, consiguió varios podios en 2019, y obtuvo su primera victoria en una carrera sprint en 2020, cuando terminó sexto en el campeonato. Este año ha dado un paso más con las victorias en los eventos principales de Bahréin y Silverstone.

"Sabes que estoy prestando mucha atención a las series junior", dice Vasseur. "En F2 lo hizo bien el año pasado, y lo está haciendo muy bien esta temporada. Hizo dos o tres poles. Ha conseguido algunas victorias. Creo que cuando eres capaz de ganar en Silverstone es una buena señal".

"Es uno de los pilotos de punta, y todavía puede ser campeón al final, pero está muy ajustado. Está haciendo un trabajo muy sólido. Creo que es una buena razón para seguir adelante con él".

"No colaboramos en las series junior, y no lo conozco muy bien. Pero si uno echa un vistazo, parece que es capaz de mejorar, y eso significa que es inteligente, y paso a paso, está haciendo el trabajo. ¿Quién sabe si será campeón o no al final? Es un poco pronto".

"Pero hizo eventos muy fuertes esta temporada en la F2, fuertes clasificaciones, fuertes carreras. En algunas pruebas ha volado. Creo que es una buena combinación de todo. Y me gusta también su enfoque, una buena relación con la dirección del equipo, y eso es importante".

El progreso es la clave: "Tenemos que mantener el mismo ritmo. Sin duda, si es capaz de mejorar y progresar así a lo largo de los años, demuestra que tiene el enfoque adecuado".

"Creo que su equipo de gestión tiene mucha experiencia, son capaces de ayudarlo mucho, y nos conocemos desde hace años. Y también es bueno tener este tipo de relación con los pilotos".

Zhou ha estado trabajando con Alpine como piloto junior, conduciendo en el simulador y probando el antiguo chasis Renault del equipo, además de completar una primera práctica oficial en Austria a principios de este año.

Toda esa experiencia le ha dado una ventaja útil antes de su primera vez al volante con Alfa Romeo en Abu Dhabi el próximo mes.

"Ha hecho quizás 10 días de test o algo así, y muchas sesiones de simulador. Es un buen entrenamiento, y es importante porque sabemos perfectamente que el número de días de pruebas del próximo año será complicado".

"Tenemos seis días de test sobre el papel, más Abu Dhabi, luego sabemos que podríamos tener algunos problemas con el clima en Bahréin o Barcelona, y que la fiabilidad no está garantizada, porque es un coche completamente nuevo".

Una cosa está clara: ahora es un piloto de Alfa Romeo, y deja atrás a Alpine.

"No está gestionado en absoluto por Alpine, y ya no está bajo contrato con Alpine", dice Vasseur. "Era importante para mí, porque también necesito ser libre y trabajar para el futuro. No tendría sentido para mí tener un proyecto de un año si sé que para 2023 no hay manera (de continuar)".

Guanyu Zhou, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tengo una buena relación con Alpine. Y también es importante para mí hacerlo muy abiertamente, discutir con ellos la situación. Al final es una buena historia también para ellos, lo ayudaron a llegar a la F1".

Alfa Romeo se dirige a la nueva era de 2022 como el único equipo que ha cambiado a ambos pilotos. Es una combinación intrigante, con Bottas finalmente fuera de la sombra de Lewis Hamilton como claro líder del equipo, y Zhou como el novato que buscará hacer pie.

"Tener este tipo de alineación con Valtteri habiendo hecho poles y ganado carreras es un gran empuje para la compañía", dice Vasseur. "Sabemos también que el año que viene tendrá una enorme presión sobre sus hombros".

"Me gusta esta sensación al final del día, porque todos trabajamos bajo presión. Y este es el ADN de nuestro negocio. Y el año que viene será un gran reto para nosotros, con Zhou, con Valtteri por diferentes razones, y el nuevo coche. Es un reto apasionante".

Lo que no tendrá el equipo es continuidad en el habitáculo. Con todos los demás cambios, ¿esa falta de referencia no será un hándicap?

"No lo creo", dice Vasseur. "Sé que Guenther (Steiner, jefe de Haas) está convencido con esto, pero yo no lo creo. Creo que es importante tener a alguien con experiencia. Porque el equipo podría estar un poco perdido. Pero luego hacer la comparación con el coche del año anterior, no tiene sentido".

Se podría argumentar que un cambio de reglas es el momento ideal para traer a un novato, ya que es un reajuste para todos los demás también.

"No sé si hay un buen momento para hacerlo. Cuando ves el reglamento actual, es un cambio bastante grande. Pero por otro lado la F2 también es una buena preparación, ya están corriendo el neumático de 18 pulgadas con Pirelli. Corren en los mismos circuitos. Creo que el momento es bueno para él".

Zhou también es lo suficientemente inteligente como para no causar problemas y absorber lo que pueda de su nuevo compañero de equipo.

"Espero que le demos la oportunidad de aprender de Valtteri", dice Vasseur. "Y siempre es beneficioso tener a alguien con experiencia al lado, cuando el chico es capaz de hacer poles y ganar carreras, es un buen ejemplo".

"Y además creo que Valtteri es un buen profesional, un buen tipo. Será útil para el equipo, será útil para Zhou, y la colaboración irá bien".

Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi Photo by: Formula Motorsport Ltd