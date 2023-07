Alguersuari: Sergio Pérez no habría durado un año como Red Bull Junior

Sergio Pérez está pasando por un momento difícil en la Fórmula 1, ya que fue eliminado de las últimas cinco sesiones de clasificación sin llegar a la Q3, la peor racha de un piloto de Red Bull desde David Coulthard en 2008, entonces al volante de un monoplaza mucho menos competitivo.

Checo Pérez se ve por tanto obligado a remontar de alguna forma en carrera y solo ha firmado un podio en este periodo de tiempo, mientras que Max Verstappen se ha llevado todas las victorias en juego.

Para Jaime Alguersuari, quien formó parte del Red Bull Junior Team desde 2006 antes de mudarse a Toro Rosso desde mediados de 2009 hasta 2011, la mera presencia de Pérez en Milton Keynes es ilógica.

“El hecho de que Checo Pérez corra para Red Bull Racing demuestra claramente que el Red Bull Junior Team ya no es un éxito”, dijo el ibérico en una entrevista con Sky Sports F1. "La idea general que comunicaron a los medios y a todos fue que crean campeones, o los mejores pilotos posibles, y les dan la oportunidad de correr para Toro Rosso, hoy en día AlphaTauri, para que ganen experiencia en la Fórmula 1 y puedan ser ascendido al gran equipo, que es Red Bull Racing".

"El hecho de que tuvieran que ir a otro lugar para encontrar un piloto para competir en Red Bull Racing ya es discutible. No tiene sentido, ¿sabes a lo que me refiero? Gastas millones durante muchos, muchos años, sumas locas para que muchos pilotos se titulan en fórmulas de ascenso para meterlos en la F1, para darles muy pocas posibilidades, cruzan los dedos para tener un buen coche, porque sin un buen coche no se puede hacer nada en la F1, estás atrasado y no puedes subir nada excepto vencer a tu compañero de equipo".

Jaime Alguersuari discute avec Sergio Pérez en 2011

"Hay que tener muy claro que Checo nunca formó parte del Junior Team. Si hubiera sido así, dada la forma en que Helmut Marko juzga a los pilotos, no hubiera durado ni un año. No habría tenido una segunda oportunidad. En la GP2, no habría tenido una segunda oportunidad en la F3 británica".

Pérez es uno de los pocos pilotos contemporáneos de F1 que no ha ganado un título importante de monoplazas, a pesar de ser subcampeón de GP2 en su segundo intento. En 2008, fue precisamente Alguersuari quien ganó el título de F3 británica por delante de Oliver Turvey, Brendon Hartley y el mismo Pérez, aunque todos ellos con motor Mercedes, considerado el mejor de la parrilla, mientras el mexicano lo hacía con el único Mugen-Honda en el grupo de elite.

Este fin de semana, Daniel Ricciardo vuelve a la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría, en el AlphaTauri que antes ocupaba Nyck de Vries. El objetivo de Ricciardo, según Christian Horner, es quitarle el asiento a Pérez, y eso no es descabellado según Alguersuari: "¡Puede pasar! Checo tiene que concentrarse en acercarse a Max. Cuando tienes un auto capaz de ganar, hay que usarlo. No es aceptable ser siempre medio segundo o siete décimas más lento".

"Si tu compañero de equipo gana todas las carreras, carrera tras carrera, al menos tienes que estar en el podio, no es suficiente estar en el podio en tu mejor día. Tienes que estar más cerca de él, de lo contrario tiene derecho a reemplazarte. Hay muchos pilotos en la parrilla que sin duda podrían estar mucho más cerca de Max".