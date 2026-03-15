Fernando Alonso "comenzó a perder toda la sensibilidad en las manos y en los pies" antes de su abandono en el Gran Premio de China de Fórmula 1, mientras persisten los problemas del motor Honda de Aston Martin.

El fabricante japonés se asoció con Aston Martin como su nuevo equipo oficial para 2026, pero ha tenido dificultades para adaptarse a las nuevas reglas de unidades de potencia de la F1, sufriendo profundos problemas de fiabilidad.

Las vibraciones provenientes del motor de combustión interna de Honda han estado dañando batería tras batería, mientras que los pilotos también han estado sufriendo físicamente en medio de preocupaciones por posibles daños nerviosos.

Como consecuencia, ambos autos abandonaron el Gran Premio de Australia, y el mismo escenario se repitió en Shanghái. Lance Stroll sufrió un presunto problema de batería en la vuelta 10, mientras que Alonso tiró la toalla después de 32 vueltas.

"Abandoné porque las vibraciones del motor hoy eran realmente diferentes —o más bien excesivas— y a partir de la vuelta 20 aproximadamente comencé a perder toda la sensibilidad en las manos y en los pies", dijo Alonso a DAZN.

El piloto de Aston, que cerraba el pelotón detrás de los Cadillac antes de su abandono tras ser superado por ambos, añadió: "Continuar hasta el final de la carrera mientras perdía la sensibilidad en las manos y en los pies no tenía mucho sentido".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Al hablar más tarde en la zona mixta con los medios escritos, entre ellos Motorsport.com, Alonso dejó claro que "probablemente tampoco habría podido terminar la carrera de todos modos", aunque no especificó si se refería a un posible fallo de batería o a las mencionadas dificultades físicas.

"[Las vibraciones] fueron peores hoy que en cualquier otra sesión del fin de semana", lamentó.

"Estábamos una vuelta detrás, éramos últimos. Probablemente no tenía sentido seguir".

Desde el punto de vista de Honda, hubo algunos aspectos positivos del fin de semana. "Hemos mejorado las vibraciones en el lado de los sistemas, pero sigue siendo un problema para la comodidad del piloto", dijo el director general en pista y jefe de ingenieros de Honda, Shintaro Orihara.

Pero Alonso aclaró que "el motor era exactamente el mismo que en Australia"; el veterano apuntó a mejoras artificiales que podrían estar relacionadas con una reducción en la potencia del motor de combustión, aunque también insistió en que a Honda hay que darle más tiempo para solucionar el problema.

"Algunos de los pasos que dimos se lograron artificialmente", dijo. "Quiero decir, simplemente bajando las RPM del motor y cosas así, para que todo vibre menos. Pero en carrera, obviamente, todavía necesitas ir alto en algunas de las RPM cuando haces un adelantamiento, o cuando tienes que recargar o algo así. Con el paso del tiempo es más difícil. Es más exigente".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Al menos Alonso brilló con una fulgurante largada en la primera vuelta —un área en la que ha destacado a lo largo de su carrera— saltando del 15° puesto (lo que tiene en cuenta a tres coches que no tomaron la largada delante de él; de otro modo ocupaba el 18° lugar en la parrilla) al 10°.

Pero, cinco vueltas después, ya estaba de nuevo en el 15°.

"Sí, las largadas son divertidas", comentó el español. "Igual que en Australia, el coche parece largar realmente bien. En la primera vuelta es cierto que todos tenemos el mismo nivel de batería, que está llena. Después entramos en este campeonato mundial de la batería, y en eso no somos tan buenos como los demás".