Alonso "agotado" con Aston Martin: "Sabíamos que teníamos el peor coche y el peor motor"

El pésimo rendimiento de Aston Martin en Barcelona no sorprende en absoluto a Fernando Alonso, ya que se clasificó último para la carrera de casa, pero tener que seguir explicando los muchos problemas del equipo está empezando a desgastarle.

El campeón del mundo fue 22º, lo que puso fin a una racha de 42 carreras superando en clasificación a su compañero de equipo Lance Stroll, que fue 21º y a un segundo del siguiente Cadillac más lento y a cuatro segundos de la pole.

Sin descontar el inicio de 2026, cuando Aston Martin y su apurado socio de motores Honda no tenían esperanza alguna de completar una distancia de carrera, en términos de rendimiento Barcelona es, hasta ahora, la peor actuación del equipo.

Las exigentes demandas de carga aerodinámica y las altas temperaturas están suponiendo una enorme prueba de estrés, especialmente para los equipos que carecen de rendimiento aerodinámico. Pero mientras el trazado del circuito abrió las diferencias de tiempo por vuelta entre los de arriba y la zona media, Alonso restó importancia a las preguntas sobre si Aston había quedado aún más expuesto en España.

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"No, no, no. No se ha expuesto nada", suspiró Alonso. "Sabíamos que tenemos el peor coche y el peor motor, y hemos dejado muy claro en cada carrera hasta ahora que tenemos que trabajar."

Al ampliar sobre sus problemas al reducir el sábado, que son un problema recurrente entre la caja de cambios de la casa y la integración con la unidad de potencia, dijo: "En algunas curvas se sentía como tirar del freno de mano, bloqueo total trasero con ambas ruedas traseras completamente bloqueadas.

“En otras curvas tenía lo que se sentía como medio acelerador mientras frenaba, y entonces simplemente te vas recto. Así que cada vuelta es un poco una lotería en este momento."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Aston ha decidido centrar todos sus esfuerzos de desarrollo en un paquete de mejoras más grande que debería llegar en verano, ya que desperdiciar recursos en mejoras más pequeñas e incrementales no será suficiente para meterlo en la pelea por la Q2.

Mientras tanto, Honda también está trabajando para introducir una mejora del motor más o menos al mismo tiempo, sin comprometerse públicamente con un calendario exacto. Sin embargo, hasta que llegue el paquete de Aston, no hay esperanza de progreso para el equipo, así que repetir la misma cantinela cada semana está empezando a pesarle al bicampeón de F1.

"Optamos por esta estrategia, la repetimos cada fin de semana, y llegaremos a Austria en dos semanas y seremos últimos en clasificación, y me diréis si eso expone algunas de las debilidades del coche", dijo.

Cuando los medios españoles le insistieron más, Alonso se desahogó: "Repetimos lo mismo cada fin de semana. Es agotador. Somos los últimos, lo sabemos, y no tenemos ningún problema en admitirlo.

“Estamos esperando la segunda mitad de la temporada y, con suerte, cuando llegue el coche nuevo, podremos mejorar un poco. Todo se está volviendo muy repetitivo.

“Tenemos un motor muy pobre, el peor. Tenemos una entrega de energía muy pobre. Tenemos problemas de caja de cambios y problemas aerodinámicos. Estamos trabajando en todo ello y, con suerte, en la segunda mitad de la temporada podremos dar a la gente algo por lo que animarse."

Información adicional de Livia Veiga y Pol Hermoso