Alonso: apostamos por una estrategia suicida buscando un punto

Pese a que Alpine ha confirmado en Barcelona el paso adelante que dieron en Portugal, el equipo no acertó en una carrera estratégica condicionada por el momento en el que hacer la segunda parada.

Alonso fue 10º gran parte del domingo, pero, con un solo pitstop, fue vulnerable en las últimas vueltas cuando, sin gomas, le pasaron varios rivales. Finalmente, ya fuera de los puntos, al final de la vuelta 62 (de 66) entró en boxes y terminó 17º.

"Sigo aprendiendo cada carrera y fue un fin de semana positivo en cuanto a las prestaciones del coche. Es decir, no es que el coche fuese bien en Portugal porque fuese un circuito propicio para Alpine, en Barcelona también ha ido bien", declaró Alonso ante los micrófonos de DAZN F1.

En la salida, el asturiano, que arrancó 10º, intentó tirarse al interior de la curva 1 para pasar al Ferrari de Sainz, pero se quedó sin hueco y vio cómo Lance Stroll le superó por fuera en los siguientes metros. Aun así, el asturiano le recuperó la posición al canadiense por fuera antes del final de la primera vuelta. Luego, tras el reinicio después del coche de seguridad, Alonso se fue largo en la curva 10 y Stroll le pasó.

Alonso explicó la decisión de Alpine de intentar ir a una parada: "Cuando quedaban 20 vueltas para el final, decidimos no parar, sabiendo que las últimas iban a ser vueltas con mucha acción. Y así fue. Al final por cinco o seis vueltas no mantuvimos ese punto. Salir tan atrás nos comprometió un poco la carrera desde el principio".

En las últimas vueltas, mientras los McLaren, los Aston Martin y Gasly habían hecho dos paradas, Alonso fue perdiendo terreno con neumáticos muy viejos, y ahí comenzó a llegar esa acción que esperaba.

Mientras Bottas le doblaba, el #14 mantuvo por detrás a Russell y, justo pegados, a un trenecito de coches hambrientos con neumáticos más nuevos.

"Tenía el parque de atracciones detrás de mí. Era mi estrategia, tener a Russell ahí, porque con el DRS de Russell igual manteníamos a todo el grupo, que tenían ruedas nuevas, detrás. Así que quería tenerle a un segundo, pero tampoco demasiado cerca. Cuando vi que le adelantaron, vi que ya éramos fruta madura, estábamos al caer, y así fue", añadió.

Alonso no se mostró muy dolido por el 10º puesto perdido, consciente de que no había mucho más. "Era una estrategia un poco suicida para intentar coger un puntillo, pero bueno, cuando no sale y pierdes un punto no te duele tanto. Hay que trabajar de cara a la siguiente, sobre todo en la posición de salida, porque sales más arriba y te evitas muchos de estos líos", admitió.

A menudo muchos pilotos hacen una parada a última hora buscando el punto extra por la vuelta rápida, pero Alonso, fuera del top 10, no podía aspirar a ella. Finalmente, ni siquiera hizo el giro más rápido, y ese honor fue para Max Verstappen.

"Bueno, no iba a sumar ningún punto porque de todas manera no estaba entre los 10 primeros, pero queríamos también ver cómo se comportaba el coche con otros neumáticos. Creo que fueron válidas esas tres vueltas al final para ver que no teníamos el balance justo tampoco ni siquiera con blandas", comentó.

Por último, Alonso hizo autocrítica y señaló el aspecto donde más necesitan mejorar: "En Barcelona hemos ido bien, pero eso no quita que me falte trabajo por hacer. En mi caso, aún más para intentar estar más arriba. Pero todo a su tiempo".

El español ahora es 12º en el Mundial, como penúltimo de los 13 pilotos que han sumado en este inicio de año.

