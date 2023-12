Alonso: Aston Martin F1 merecía una victoria este año más que nadie

Alonso cambió Alpine por Aston Martin pata 2023 y se vio recompensado con un coche competitivo que le proporcionó seis podios en las ocho primeras carreras de la temporada.

Después de las vacaciones de verano, sumó dos podios más para terminar cuarto en el campeonato de pilotos, empatado en puntos con Charles Leclerc, de Ferrari.

En una temporada en la que Red Bull ganó todos los grandes premios excepto el de Singapur, en el que Carlos Sainz se impuso para Ferrari, la cuenta de ocho podios de Alonso en solo fue superada por el campeón Verstappen y su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez. Lando Norris, de McLaren, logró un podio menos.

Pero a pesar de que sólo consiguió tres segundos puestos frente a los seis de Norris, Alonso cree que su equipo habría merecido más una victoria tras su progreso respecto a 2022.

Su oportunidad más cercana llegó en Mónaco, donde solo un soberbio sector final de Verstappen el sábado en la clasificación impidió a Alonso lograr la pole y, por tanto, una oportunidad de oro para convertirla en victoria en el revirado trazado urbano.

Una discutida decisión durante el Gran Premio de cambiar a neumáticos medios en una pista que se estaba mojando lo privó aún más de la oportunidad de adelantar al neerlandés

"Creo que era posible, probablemente Mónaco fue lo más cercano", dijo Alonso.

"Tal vez un cambio de neumáticos o algo así (habría marcado la diferencia). Tal vez Zandvoort, si hubiéramos estado en una posición diferente en ese reinicio o algo así".

"Tuvimos oportunidades aquí y allá. Y creo que nos lo merecíamos más que nadie este año".

Aunque McLaren tomó el relevo de Aston Martin como equipo revelación de la temporada tras las vacaciones de verano, Alonso sigue viendo "sólo cosas positivas" en 2023 a pesar de la desconcertante falta de forma de su equipo a finales de año.

Esa pérdida de competitividad lo hizo caer hasta la quinta posición en la clasificación de constructores, por detrás de la escudería de Woking, y según Alonso demostró que el equipo de Silverstone aún no puede considerarse un conjunto puntero.

"Sólo veo cosas positivas y creo que esas dificultades forman parte del trabajo y del viaje de este equipo", explicó el piloto de 42 años.

"Empezamos muy fuertes con un coche que era sorprendentemente competitivo, quizás incluso para nosotros el paso del año pasado a éste (fue una sorpresa)".

"Y luego nos encontramos quizás en una posición para la que no estábamos preparados. Luchando con Mercedes, Ferrari, equipos punteros que están acostumbrados a luchar a ese nivel".

"Quizás hemos retrocedido un poco en términos de desarrollo del coche durante la temporada".

"Aún no estamos al máximo nivel y nos encontramos un poco menos competitivos. Pero en general era impensable hace 12 meses a estas alturas pensar en la campaña que hicimos".

"Recuerdo perfectamente el test del año pasado después de (Abu Dhabi) con el equipo y si alguien me hubiera dicho que estaríamos en esta posición, no me lo hubiera creído".

