Fernando Alonso se perderá el día de prensa del Gran Premio de Japón el jueves en medio del nacimiento de su primer hijo.

El dos veces campeón del mundo de F1 y su pareja, Melissa Jiménez, revelaron el año pasado que iban a ser padres, con el nacimiento previsto en torno a la carrera de este fin de semana.

Esto significa que ahora llegará a Suzuka el viernes en lugar del jueves, aunque también cederá su asiento en la FP1 al piloto reserva de Aston, Jak Crawford, como parte de las obligatorias participaciones de novatos a lo largo de la temporada.

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Un comunicado de Aston Martin indicó: "Fernando llegará un poco más tarde este fin de semana por razones personales familiares y no asistirá al día de prensa del Gran Premio de Japón. Todo está bien y estará en el circuito a tiempo para el viernes".

Así, su primera sesión será la segunda práctica junto a su compañero de equipo Lance Stroll, en un contexto en el que ambos pilotos siguen sufriendo un desastroso inicio de la campaña 2026 debido al problemático AMR26.

Su unidad de potencia Honda ha sufrido numerosos fallos de batería debido a excesivas vibraciones del motor, lo que ha provocado un rodaje limitado para el equipo de Silverstone en las pruebas y carreras disputadas hasta ahora este año.

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El equipo es último en el campeonato sin puntos y, aunque las vibraciones fueron menores en la última carrera en China, no se espera que la situación de Aston mejore mucho este fin de semana.

"En China, logramos algunos avances en términos de fiabilidad de la batería gracias a una reducción de la vibración que afecta a los sistemas, pero debemos encontrar más soluciones para determinar la causa de las vibraciones que afectan a los pilotos", dijo el director general en pista de Honda, Shintaro Orihara.

"También hemos centrado nuestros esfuerzos en el período entre China y Japón para seguir mejorando nuestra fiabilidad, pero nuestro rendimiento aún no está donde queremos que esté, especialmente en lo que respecta a la gestión de la energía.

"Suzuka es un circuito exigente para esto, por lo que hemos utilizado lo aprendido en Australia y China para prepararnos mejor para el Gran Premio de Japón".

Pero los problemas no se limitan solo al motor, ya que la estructura de gestión cambia constantemente y, tras China, Motorsport.com reveló que Adrian Newey estaba listo para dejar su puesto como jefe de equipo.

Esto ocurrió apenas tres meses después de que el legendario diseñador asumiera el cargo, y se espera que sea reemplazado por Jonathan Wheatley, quien la semana pasada anunció su salida de Audi.