Alonso: En Bahréin tuvimos un coche básico que podemos desarrollar

Aston Martin sorprendió al paddock con su prometedor ritmo durante las pruebas de invierno, que se confirmó en el Gran Premio de Bahréin cuando Fernando Alonso consiguió un podio en su primera carrera para el equipo con sede en Silverstone.

El estreno de la temporada en Sakhir demostró que Aston, que terminó séptimo en el Campeonato de Constructores de 2022, ha acortado distancias con los pilotos de cabeza y que puede disputarle el tercer puesto a Mercedes.

Aunque Alonso tenía curiosidad por ver si el desempeño de Aston se mantendrá en Arabia Saudí y Australia, dijo que confiaba en que su nuevo equipo podría mantener el desarrollo durante todo el año, ya que comenzó con lo que llamó un "coche básico" para Bahréin.

"Claro, tenemos que esperar a Yeda, Australia, circuitos muy diferentes, así que tengo curiosidad por ver si podemos mantener esta forma en circuitos diferentes", dijo Alonso. "Pero, por otro lado, creo que el coche que tenemos ahora es un coche muy básico que lanzamos y empezamos la temporada con este concepto completamente nuevo.

"Creo que hay mucho más por venir en términos de desarrollo con este proyecto, así que soy optimista al respecto".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, the Aston Martin team celebrate after the race

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images