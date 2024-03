¿Alonso en charlas con Red Bull... por Verstappen o Checo Pérez?

Fernando Alonso podría estar a punto de cambiar a Red Bull Racing - y Max Verstappen podría dar la espalda al equipo de Milton Keynes y correr para Mercedes en 2025. Así lo reveló sorprendentemente Ralf Schumacher, ex piloto de F1 y actual comentarista del campeonato en Sky Sports de Alemania, el lunes en el análisis del Gran Premio de Australia.

Según Schumacher, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, "siempre ha sido un gran fan" de Alonso. Y ahora afirma haberse enterado de que "aparentemente ya hay grandes intenciones en el fondo de meter a Fernando Alonso en el cockpit el año que viene para tener otro piloto fuerte si Max Verstappen deja el equipo".

No se trata sólo de un "juego mental", subraya Schumacher, dando más peso a sus declaraciones, pero "existen estos rumores, y estos rumores e informaciones son bastante buenos". Sky preguntó a Alonso por estas informaciones en Melbourne, y Alonso reaccionó "con mucha cautela": "Dijo que se lo estaba pensando", señaló Schumacher.

El alemán continuó: "Si Red Bull le diera un coche con el que pudiera ganar, ¡claro que Alonso lo quiere! Y ya viste lo que hizo de nuevo el fin de semana, lo rápido que fue, cómo cambió de marcha, cómo impidió que George Russell lo adelantara. Sabe lo que quiere y creo que encajaría bien".

De acuerdo con la información de Motorsport-Total.com, publicación hermana de Motorsport.com, ya han tenido lugar las primeras conversaciones entre Horner y Flavio Briatore, amigo y mánager de Alonso desde hace mucho tiempo. No sabemos si ya se ha firmado un contrato, pero actualmente se considera poco probable.

Es posible que los rumores sean más un efecto de la lucha de poder dentro del Grupo Red Bull. Es bien sabido que Verstappen declaró en Arabia Saudita que habría "un problema" si Helmut Marko dejaba el equipo. Se rumorea que su padre, Jos Verstappen, preferiría irse a otro equipo más pronto que tarde si Horner sigue siendo el director.

Horner había reaccionado a las declaraciones de Verstappen en Yeda en una rueda de prensa diciendo que ningún piloto es más grande que el equipo y que si alguien quería irse, no se podía obligar a nadie a quedarse en Red Bull. Unas declaraciones que los Verstappen habrían percibido como una provocación.

Schumacher cree que la relación entre Horner y Verstappen "ya no se puede parchear". También dice: "Jos Verstappen [...] ya está buscando alternativas para el futuro de Max. No tiene por qué ser el año que viene. Pero tampoco creo que Max tuviera problemas para enfrentarse a Fernando Alonso".

La amenaza que siempre se lanzó contra Horner era que si se quedaba, Verstappen y Marko podrían irse. Es concebible que Horner se esté preparando para este escenario y, por lo tanto, esté buscando conversaciones con Alonso para ir sobre seguro y tener un número uno fiable en el equipo en caso de que los Verstappen se pongan serios y se pasen a Mercedes.

¿Y si se firma un contrato con Alonso ahora - y Verstappen cumple su contrato, que en realidad se extiende hasta 2028, y se queda? En el "peor" de los casos, Red Bull tendría entonces a los dos en el equipo, un escenario que Helmut Marko, que siempre ha contado con el pleno respaldo de Verstappen, en realidad quería evitar.

Lo cierto es que en Melbourne ya corrían por el paddock rumores no confirmados de que Jos Verstappen estaba a punto de anunciar que su hijo dejaría Red Bull al final de la temporada. Sin embargo, esta declaración no se materializó, al menos no durante el fin de semana de ausraliano.

Si así fuera, Mercedes sería probablemente el primer puerto de escala para los Verstappen. Schumacher está "firmemente convencido" de que el tricampeón del mundo encajaría bien en Mercedes.

"Max habla alemán. Eso lo convierte en una alternativa muy, muy buena para él. Me lo puedo imaginar. Con su personalidad, encajaría muy bien en (la marca de) la estrella".

Sin embargo: "Teóricamente, Max tiene que salir primero de su contrato. Por supuesto, el Dr. Marko también puede hacerlo porque su contrato está ligado al de Max, por así decirlo. Y no creo que Red Bull se interpusiera en su camino si quisiera marcharse".

Lo que Schumacher quiere decir con esto es que hace poco se supo que, al parecer, el contrato de Verstappen había sido modificado y ahora contiene una cláusula que le permite abandonar el equipo si Marko es destituido de su papel de asesor de automovilismo para el programa de Red Bull en la Fórmula 1 o dimite.

Posiblemente sería el último favor que Marko podría hacerle a Verstappen: dimitir para cumplir el deseo del neerlandés de poder dejar Red Bull Racing a pesar de que el contrato en realidad dura hasta 2028. Pero tal y como están las cosas, esto no son más que especulaciones. Todavía no ha habido declaraciones oficiales de los implicados sobre este tema.

