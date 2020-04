El día en que Alonso le dio una clase magistral a Schumacher

Era la primera vez que ambos luchaban tan estrechamente por una victoria en una carrera hasta la bandera a cuadros, y la soberbia victoria de Alonso parecía indicar un cambio de guardia.

No lo sabíamos en ese momento, pero Imola iba a ser un raro punto alto para un equipo de Ferrari estrangulado por el reglamento de neumáticos de ese año -la principal oposición de Alonso al título iba a venir del lado de Kimi Raikkonen y McLaren, que deberían haber ganado el evento de San Marino.

La temporada 2005 se vio influenciada por una nueva regla que exigía que los pilotos debían clasificar y completar toda la carrera con el mismo juego de neumáticos -esencialmente una forma fácil de frenar el desarrollo y, por lo tanto, las velocidades.

Durante años Ferrari se había beneficiado de su estrecha relación con Bridgestone, con acceso a neumáticos que permitieron a Schumacher aprovechar plenamente las decisiones estratégicas de Ross Brawn al ir a fondo entre las paradas en boxes. Cuando las nuevas reglas dieron una ventaja a Michelin, fue el comienzo de una nueva era.

A la edad de 23 años, el momento de Alonso había llegado. Había logrado su primera victoria con Renault en Hungría en 2003, y aunque no hubo victorias en 2004, un año totalmente dominado por Ferrari, terminó cuarto en el Campeonato del Mundo, y el impulso estaba aumentando.

Renault tuvo un gran comienzo en 2005. Giancarlo Fisichella ganó la primera carrera en Australia desde la pole y Alonso fue tercero sumando puntos útiles después de iniciar 13° por mala suerte en la clasificación del día anterior. El joven español luego se hizo con la pole y ganó tanto en Malasia como en Bahréin.

Schumacher anotó sólo dos puntos en las tres primeras carreras con un séptimo puesto en Malasia, aunque su compañero de equipo, Rubens Barrichello, consiguió al menos un segundo puesto en Australia. Era evidente que Ferrari, que corrió las dos primeras carreras con un monoplaza provisional antes de adelantarse a la introducción prevista del último modelo en la tercera ronda en Bahréin, estaba sufriendo.

"Vinimos a Melbourne con nuestro auto viejo, así que estaba claro para mí que no lucharíamos por la victoria allí", me dijo Schumacher a finales de ese año.

"Al menos no a mis expectativas. Obviamente, con mi mala suerte en la clasificación, esa carrera no fue exactamente ideal. Pero para ser honesto, sabía antes de que empezara la temporada que no sería una buena".

En cuanto al cambio al nuevo auto, añadió: "Digámoslo así. Sabía que significaría un gran paso adelante, y sabía que también necesitaríamos un gran paso".

"Pero conocía el nuevo auto de las pruebas y sabía de los problemas que a veces teníamos allí. No hubo ninguna sorpresa en las primeras carreras, ya que claramente nos habíamos apresurado mucho para usar el auto".

Se necesitaba desesperadamente un regreso a la forma en Imola en la segunda carrera para la F2005.

En esos días la F1 tenía una calificación agregada, con sesiones de una sola vuelta el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, esta última con la carga de combustible de la salida de la carrera.

Sólo para agregar al desafío bajo las reglas de 2005, los motores tenían que durar dos fines de semana de carrera, o de lo contrario caía una penalización de diez lugares en la parrilla de salida. Eso no era nada sencillo en la era del V10, por lo que implicaba una cuidadosa gestión del kilometraje.

El sábado le fue bien a Ferrari en casa, con Schumacher tercero en la Q1, pero en su vuelta de la Q2 se salió y perdió segundos cruciales. Quedó en un frustrado 14° puesto en la general, aparentemente fuera de la lucha por la victoria.

Mientras tanto, Renault fue superado en la lucha por la pole por primera vez en 2005. McLaren había resuelto con éxito su falta de ritmo a una vuelta, permitiendo a Raikkonen tomar el primer lugar, por delante de Alonso. El finlandés había alcanzado sólo un tercer lugar en las tres primeras carreras, pero ahora era un serio contendiente.

Alonso se había enfrentado a un serio hándicap. Su motor había sufrido un golpe en el calor de Bahréin, y para pasar el fin de semana de Imola sin una penalización, tuvo que racionar el kilometraje y correr con una configuración menos que óptima.

"No dimos muchas vueltas en los entrenamientos", me dijo el director técnico de Renault, Pat Symonds. "Hubo algunos daños en el motor de Fernando en Bahréin. No corrimos todo a fondo este fin de semana. Obviamente tiene algún efecto en términos de tiempo, pero no es enorme".

"El hecho de que la vuelta de clasificación de Fernando fuera su 11° vuelta cronometrada del fin de semana, ¿cómo se puede cuantificar lo que eso vale? Probablemente es bastante. Así que yo diría que no estábamos tan bien preparados como de costumbre este fin de semana".

Raikkonen lideró desde la salida, pero después de nueve vueltas tuvo una falla en el eje de transmisión. Tenía combustible para correr un par de vueltas más que Alonso, su inmediato perseguidor. Si no se hubiera retirado, casi seguro que habría ganado la carrera.

Alonso se quedó con una cómoda ventaja. Entró por gasolina en la vuelta 23, dejando al BAR de Jenson Buttonbrevemente delante hasta que él también entró en boxes. Schumacher no parecía ser un aspirante a la victoria al inicio, pero fue avanzando posiciones y ganando velocidad durante el primer stint. Tenía la pista despejada antes de su primera parada, que se produjo cuatro vueltas después de la de Alonso.

De hecho, hizo un gran progreso después de la secuencia de paradas, y ayudado por un Jarno Trulli, de Toyota, que contuvo a varios coches. Así, el alemán saltó de la décima a la tercera posición, solo con Alonso y Button por delante ahora.

Para deleite de los tifosi, Schumacher estaba volando, y pronto se acercó a Button. Al frente, Alonso hizo una segunda parada temprana en la vuelta 42, así que Button y Schumacher quedaron 1-2 por un rato, hasta que en la vuelta 47 cambió el liderazgo. Un par de vueltas después de eso, Schumacher entró en boxes, saliendo en segundo lugar, justo detrás de Alonso.

Ahora era una pelea de 12 vueltas hasta la bandera de cuadros. Schumacher tenía el auto más rápido, y Alonso, consciente de la fragilidad de su motor, tuvo que usar todo su arsenal para mantener a la Ferrari detrás.

"Tuvimos que establecer límites más bajos, y no podíamos cambiarlos", dijo Symonds sobre las restricciones con el motor.

"Hubiéramos tenido un poco más en la mano, pero no lo malinterpreten, no teníamos lo suficiente en la mano para igualar el ritmo de Michael. De la vuelta 28 a la 48, cuando estaba atacando a Jenson, no teníamos nada para igualar eso".

Schumacher había presionado brevemente a Alonso en las primeras vueltas en Bahréin antes de retirarse, pero tenía poco conocimiento de su rival en el que apoyarse mientras trataba de encontrar un camino.

Los neumáticos del piloto de Renault no tenían el ritmo requerido, pero lo manejó brillantemente, sin dejar nunca la puerta abierta, con una tracción superior en las curvas lentas que le daba un útil impulso. Ni siquiera el astuto Schumacher pudo encontrar una forma de pasar, y Alonso sólo consiguió cruzar la meta adelante por sólo dos décimas de segundo.

"¡Estuvo bien!", dijo Symonds sobre su hombre. "De eso se trata el arte de las carreras, ¿no? Todo el mundo dice que debería haber más adelantamientos en la F1, pero hoy me alegro de que no los haya habido!"

Symonds admitió que después de las primeras carreras de la temporada, no había previsto que Ferrari fuera tan competitivo en Imola.

"Fue una sorpresa, no hay duda de eso", dijo. "Seguimos diciendo que serán fuertes, pero no esperaba ese tipo de rendimiento. Pero Imola es un circuito un poco extraño".

"Y sabes que es verdad que tienes altibajos cuando tienes gente con neumáticos diferentes. Pienso en la victoria de Fernando en Hungría en 2003, cuando Ferrari no estaba en ninguna parte. Ferrari no estaba en ninguna parte, es sólo que en ese día en particular, las cosas no funcionaron.

"Hoy sí funcionó para ellos, fueron muy, muy rápidos".

Imola iba a ser algo atípico. En España fue Raikkonen, con los neumáticos Michelin, quien marcó el ritmo y ganó para McLaren, estableciéndose como el retador de Alonso al título.

Hacia el final de la temporada, Alonso reflexionó sobre su victoria en Imola.

"Creo que Ferrari encontró condiciones muy especiales en San Marino que funcionaron perfectamente para ellos", dijo. "No es normal que un coche sea tan rápido en comparación con todos los demás coches, no sólo con el nuestro".

"Imola fue una de las mejores carreras del campeonato, un final muy reñido entre dos coches. Tuve algunas dificultades con los neumáticos y el motor en esa carrera, así que iba bastante lento al final de la carrera, y Michael no me adelantó, así que quedé muy contento y optimista con ese resultado".

"Todos esperábamos que Ferrari volviera a estar en una posición dominante, como en años anteriores. Pero después de quizás cuatro carreras el equipo (Renault) las había ganado todas y yo estaba bastante confiado en que la temporada 2005 era la oportunidad para mí. Pero nunca se sabe hasta el último momento porque, como vimos, McLaren empezó a ser rápido".

En cuanto al tropiezo de Schumacher, dijo: "Si Ferrari no tuvo el neumático adecuado este año, no es mi problema. El año pasado yo no tuve el neumático correcto y nadie habló de eso. No me importan los demás. La competencia es la misma de siempre, pero nuestro equipo fue mejor que todos este año, y yo no cometí errores".

Sorprendentemente, la única victoria de Schumacher en 2005 fue en el famoso GP de Estados Unidos, cuando los pilotos de Michelin no pudieron comenzar la carrera. Al final de una frustrante temporada, el alemán admitió que Imola había sido un punto alto aislado.

"En primer lugar, fue una gran carrera de Fernando", me dijo. "Como en toda la temporada, estuvo conduciendo muy fuerte mentalmente. Todo lo que podía hacer cuando finalmente estaba detrás de él era empujar y esperar que cometiera un pequeño error".

"No me hizo ese favor, no mostró ninguna pequeña debilidad. Pero fue muy divertido, y estoy seguro que para él también".

"Para nosotros, Imola fue claramente un punto alto en esa extraña temporada. Estábamos convencidos de que con una temporada tan larga y con mucho trabajo podríamos encontrar el núcleo de nuestro problema de agarre. Imola parecía ser una especie de nuevo comienzo de temporada".

Para 2006 llegaron los motores V8 y se eliminó la regla del neumático único. Allí veríamos una verdadera pelea a lo largo de la temporada entre Schumacher y Alonso, que finalmente se decantó a favor del piloto de Renault, dejando a Michael retirarse, por primera vez, con siete títulos en su haber.

