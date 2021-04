Alonso estará "feliz" si termina en los puntos el domingo

"Estoy un poco oxidado", le decía Alonso a Carlos Sainz en el corralito nada más concluir la clasificación. Era su primera sesión clasificatoria en dos años y medio y, pese a lo que comentaba el asturiano entre risas, en absoluto lo pareció.

Alonso dio un paso adelante respecto a lo que se vio en su coche durante el viernes y los terceros entrenamientos libres, y logró colarse en la Q3, entre los más rápidos. Ahí batió al Aston Martin de Lance Stroll y arrancará noveno, en la zona de puntos.

"Estoy muy contento porque todo el fin de semana ha sido difícil, tenía poca confianza en la parte trasera del coche. Habíamos trabajado un poco en el setup, pero nunca terminaba de ganar esa confianza", declaró ante los micrófonos de DAZN F1 de España.

En la Sky británica se mostró igual de satisfecho: "Durante el fin de semana me faltaba un poco de confianza en la parte trasera del coche, en el rendimiento en frenada también. Era la primera clasificación del año, así que nunca se sabe qué esperar, pero estoy contento con el noveno puesto. Había sufrido un poco, pero en la crono cambió todo".

Entre las muchas cosas a las que tiene que acostumbrarse Fernando están los Pirelli, que además en 2021 estrenan configuración. "Luego están los neumáticos, esa primera vuelta que tienen ese pico de prestaciones, yo todavía no las entiendo al 100%. Sabía que ahí iba a tener un reto, pero ha ido todo muy bien, mejor de lo esperado".

(Disfruta de las fotos de Alonso antes de seguir leyendo)

Fernando Alonso, Alpine A521 1 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 2 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 4 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M 5 / 25 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 6 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 7 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 8 / 25 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 9 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 10 / 25 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 11 / 25 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 12 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 13 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 14 / 25 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 15 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 16 / 25 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 17 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 18 / 25 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 19 / 25 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 20 / 25 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 21 / 25 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 22 / 25 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 23 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 24 / 25 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 25 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Ante un nuevo curso, y en el primer fin de semana competitivo, el orden de los equipos generaba cierta intriga, por lo que Alonso admitió que no sabía qué posición ocupaba en ningún momento: "En la primera clasificación del año nunca sabes dónde estás. Cada vez que paraba y entraba al box, miraba al monitor y no sabía si era quinto o el diecisiete, porque en un par de décimas podías estar en cualquiera de esas dos posiciones".

Alonso, que fue 7º en la Q1, y décimo en la Q2 y noveno en la Q3 definitiva, se mostró orgulloso: "Muy feliz viendo cómo iba avanzando en la crono".

El domingo disputará su primera carrera desde finales de 2018, y sabe que hay muchas sensaciones que tendrá que recuperar: "Mañana me toca una carrera no de test, pero sí de muchas cosas por primera vez: la salida por primera vez, pasar por primera vez por la primera curva sin incidentes, la degradación de los neumáticos, hacer los pitstops... porque una cosa es entrenarlo y otra cosa es hacer un pitstop en dos segundos en una carrera".

"Así que creo que volveré a vivir muchas cosas nuevamente, y tengo ganas de hacerlo".

El viernes, Alonso avisó de que había margen de mejora y que se habían guardado algo. Cuando le recordaron que ya se había visto todo lo que podían mejorar, contestó: "Tampoco pensábamos que [mejoraríamos] tanto. Pero en los libres sí teníamos la impresión de que íbamos con un poco más guardado que nuestros rivales, pero también es cierto que en algunas de las sesiones estábamos a dos segundos y medio de algún otro equipo, y no teníamos dos segundos en el bolsillo".

"Creo que la temperatura ha afectado de diferente manera a los coches. El calor, en las sesiones de día, parece que nos iba peor. Y por la noche, tanto la FP2 como la clasificación, nos ha ido bien. La carrera es de noche, así que mejor".

"También creo que la dirección del viento cambió, y pensaba que eso y el frío podría ser una buena ayuda para mi estilo de conducción, así que llegué a la clasificación con confianza, pero en cierto modo fue mejor de lo esperado".

Sobre la carrera del domingo y sus objetivos, estableció: "No sé, serán mis primeras 57 vueltas seguidas, no hice tantas seguidas en los test, pero estaré feliz si sumamos puntos. Un top 10 es el objetivo. Lo sé, soy consciente de que hay algunos pilotos detrás con más ritmo que nosotros, intentaron clasificarse con medios y no les salió, pero probablemente sean más rápidos. Pero si hacemos una buena salida y una buena estrategia, entonces es posible un top 10".

Este domingo, serán muchísimos los españoles que se sentarán frente a la pantalla esperando volver a ver a Alonso en acción, deseando que se marque una de esas carreras en las que logra incluso un poco más de lo que el coche le permite.

Cuando se le pidió que lanzara un mensaje a la afición, el bicampeón contestó: "Bueno, yo voy a intentar hacer una carrera sin errores, o al menos sin errores por parte mía. El procedimiento de salida, hacer una arrancada, con una buena reacción al semáforo...".

"Parecen cosas banales, pero hace dos años y medio que no reacciono a un semáforo. Las salidas en el WEC y en Indy son lanzadas... Así que esas pequeñas cosas, aguantar un poco la presión, la adrenalina, no tocarse en la primera curva... así que sin prometer nada, pero seguramente intentar ejecutar la carrera lo mejor que podamos".

"Y, si eso es suficiente para ser séptimo, bienvenido sea. Si somos 12º, es que ha habido once coches y once pilotos más rápidos que nosotros. Todo lo acogeré con buenos ojos", remató.