Alonso condujo con "algunos huesos rotos" en la Fórmula 1 2022

Mientras da la bienvenida esta semana a Lance Stroll al garaje de Aston Martin, donde el canadiense reaparece tras lesionarse en un accidente en bicicleta, Fernando Alonso ha revelado que pilotó el año pasado a pesar de padecer de algunas fracturas.

Durante la calificación del Gran Premio de Australia, el español se salió de la pista y golpeó las protecciones tras un fallo hidráulico. El bicampeón del mundo no se perdió ni una sola carrera después, pero en realidad estaba lidiando con las secuelas de aquel accidente. En aquel momento se le vio con las manos vendadas.

Al ser preguntado por su propia experiencia en Bahréin el jueves, reveló más cosas: "En mi caso, me rompí algunos huesos de las dos manos el año pasado. Hasta agosto no estuve totalmente recuperado. Tenía dolores, ¡pero me encanta conducir!".

Aston Martin no dio detalles sobre las lesiones de muñeca de Lance Stroll, que fueron descritas como leves pero que aún así requirieron cirugía. Tras perderse los test invernales de la semana pasada ya ha sido confirmado por el equipo para competir en el GP de Bahréin.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"No sé exactamente qué le pasa a Lance. Es privado...", comentó Fernando Alonso. "Ya es una muy buena noticia que esté aquí e intentándolo. Demuestra sus ganas de ganar y su motivación para hacerlo con este equipo. Está luchando por cualquier posición posible este fin de semana. Está aquí, está dispuesto a intentarlo. Es una muy buena señal".

A pesar de la ausencia de su compañero en un equipo que está descubriendo tras abandonar Alpine, Fernando Alonso ha mantenido conversaciones con Lance Stroll. "Hemos estado en contacto desde el primer día", asegura. "Lance ha estado informado durante toda la pretemporada. Hemos hablado con él durante las pausas para comer y también durante las sesiones vespertinas. También estuvo en el simulador los últimos días, dándonos su opinión, así que estuvimos en la misma página en tiempo real."

El regreso de Lance Stroll priva al campeón reserva de la F2, Felipe Drugovich, de un posible debut en la Fórmula 1, ya que el brasileño estaba preparado para sustituir al piloto titular en caso de retirada de éste como consecuencia de sus lesiones.