Alonso pide disculpas a los fans por la falta de rodaje de los F1

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de 2023 es la segunda carrera de la temporada que presenta una asignación alternativa de neumáticos. Esto implica un cambio en las normas de neumáticos que tiene dos consecuencias: en primer lugar, una reducción en el número total de juegos disponibles para los pilotos durante el fin de semana (es decir, 11 en lugar de 13) y, en segundo lugar, un formato ligeramente modificado para la clasificación.

La sesión del sábado por la tarde obligará a los pilotos a utilizar neumáticos duros en la Q1, medios en la Q2 y blandos en la Q3. Por encima de todo, la asignación reducida tiende naturalmente a obligar a los equipos a limitar su rodaje en las tres sesiones de entrenamientos con el fin de preservar tantos juegos de neumáticos como sea posible para las cruciales sesiones de clasificación; y cuando hay varias banderas rojas, como fue el caso el viernes, el tiempo en pista se reduce aún más.

En Hungría, la primera carrera en la que se aplicó este formato, Lewis Hamilton expresó su decepción al ver a los espectadores, que fueron numerosos desde el primer día de carrera, privados de tiempo de rodaje en F1.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

En Monza, Fernando Alonso llegó a pedir disculpas a los tifosi. " Siempre es agradable volver aquí", comenzó explicando tras la segunda práctica libre. "La puesta a punto es única, con poca carga aerodinámica y una velocidad punta muy alta. Así que sientes la adrenalina cuando conduces un F1 en Monza. Así que estoy contento de volver".

"Y sí, no hubo muchas vueltas, obviamente para Lance [Stroll] que tuvo un problema, pero también para mí. Con este formato, con los neumáticos, no podemos dar ninguna vuelta porque no tenemos ningún juego de neumáticos para probar. Así que pedimos disculpas a todos los aficionados que vengan el viernes y no vean ningún coche".

Alonso añadió que en estas condiciones, intentar establecer una jerarquía es un reto: "No se ha recogido mucha información, como he dicho, no tenemos neumáticos para probar, así que es lo mismo para todos. Estamos intentando hacer algunas conjeturas para la clasificación de mañana, pero creo que va a estar muy reñida. Sólo hay seis curvas en Monza, así que todo se decide por dos o tres décimas, de P6 a P16. Así que tenemos que asegurarnos de estar en la mitad superior de ese grupo".

Con Adam Cooper