Alonso espera estar hasta tres años más en la Fórmula 1

Cargar reproductor de audio

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 disputa la segunda temporada de su tercera etapa en el equipo de Enstone, con el que ganó sus dos títulos de campeón en 2005 y 2006.

Después de conseguir un podio en Qatar en 2021 y de ayudar a su compañero Esteban Ocon a conseguir su primera victoria en Hungría el año pasado defendiéndose de Lewis Hamilton, Alonso aceptó la extensión de su contrato de un año para permanecer en Alpine para 2022 después de haber firmado inicialmente un acuerdo de una temporada.

El español compitió en el Rally Dakar, además de perseguir la prestigiosa triple corona ganando en dos ocasiones las 24 horas de Le Mans y pelear por el triunfo en su primer intento en las 500 millas de Indianápolis.

Pero Alonso -que, como piloto más veterano de la parrilla, cumplirá 41 años al final de su actual contrato- reconoció que seguiría en la máxima categoría un par de temporadas más.

Preguntado por Motorsport.com sobre si sentía alguna presión para dar un paso al costado en Alpine y permitir el ascenso del piloto de reserva, Piastri, de 23 años, ganador de los campeonatos FIA F3 y F2, Alonso dijo: "No: "No. Obviamente, si tuviera 25 años, no se hablaría de esto”.

"Es una cuestión de edad que la gente intenta encontrar un camino para los jóvenes talentos. Pero creo que se trata de rendimiento”.

"El año pasado, creo que lo hice bien [10º con 81 puntos]. Terminé ligeramente por delante de Esteban [11º con 74 puntos]. Vamos a ver este año cómo se desarrolla la batalla”.

"Se trata de rendimiento, no de edad”.

"Como dije a principios de año, todavía me siento competitivo y rápido y siento que estoy disfrutando del tiempo en la Fórmula 1”.

"Así que correré, supongo, un par de años más, dos o tres años más".

Fernando Alonso, Alpine, antes de tomar los controles del Supercar de Thomas Randle Photo by: Edge Photographics

Alonso añadió que es probable que inicie negociaciones en verano, al tiempo que insinuó que Piastri -que también forma parte del grupo de pilotos reserva de McLaren junto a Stoffel Vandoorne y Nyck de Vries, contratados por Mercedes- podría encontrar un puesto en otro lugar.

Y continuó: "Si Piastri está con Alpine, será positivo. Si está en otro equipo, también lo será".

"Pero lo sabremos y empezaremos a hablar de ello probablemente en verano".

Ocon reconoció que el riguroso programa de pruebas de Alpine para Piastri podría convertirle en "probablemente el piloto reserva mejor preparado de la historia", ya que durante 2022 enfrenta un año fuera de la competición tras su éxito en la F2.

Alonso se refirió al joven australiano: "Es un buen chico y con mucho talento".

"Ha ganado todas las categorías inferiores hasta ahora, lo que obviamente demuestra que tiene talento y es muy profesional y trabajador en el simulador y en la fábrica".

"Todavía es muy joven. Y ojalá encuentre pronto un asiento".