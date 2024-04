Alonso explica la estrategia con los neumáticos blandos en China

El piloto de Aston Martin empezó el GP de China con sólo un juego de duros y dos de medios, así que cuando arrancó la carrera con los medios y cambió a los duros después de 11 vueltas, se quedó sin la flexibilidad estratégica de sus rivales cuando llegó el primer coche de seguridad para remover el Sauber de Valtteri Bottas.

Como Alonso ya no tenía neumáticos duros que le permitieran llegar a la meta, a diferencia de los seis pilotos que finalmente terminaron por delante de él, Aston Martin lo cambió a blandos para la reanudación.

Pero con más de la mitad de la carrera por delante, Alonso se vio obligado a hacer tres paradas y tuvo que detenerse en boxes para montar su segundo juego de medios. Esa parada lo hizo caer de la quinta a la duodécima posición, pero el español remontó hasta la séptima y se llevó el punto extra por la vuelta rápida.

"No teníamos más neumáticos duros. Teníamos uno blando y uno medio y 35 vueltas por delante que, en nuestros cálculos, no era posible llegar al final", dijo Alonso.

"Hubo muchas vueltas de coche de seguridad para retirar el Sauber y una vez que entró el coche de seguridad, más vueltas de coche de seguridad porque chocaron (en referencia al incidente de Kevin Magnussen y Yuki Tsunoda)".

Y añadió: "Me sentía rápido, pero las posiciones no parecían buenas cuando estaba décimo. Era difícil y era la única estrategia que podíamos hacer".

"Pero fue bueno tener la vuelta rápida, bueno sentir el coche rápido. Este año tenemos un buen DRS, así que era muy fácil adelantar. Estuve a punto de chocar en la última curva, iba al máximo".

El director del equipo Aston Martin, Mike Krack, añadió que debido a la alta degradación de los neumáticos en la carrera sprint, la escudería estaba preocupada por hacer funcionar una estrategia de dos paradas con un duro y dos medios, por lo que tomaron el "riesgo" de las tres paradas.

"Pensamos que probablemente era mejor utilizarlo, porque teníamos un nuevo neumático blando restante. Era un poco arriesgado. Luego, cuando llegó el coche de seguridad, o lo que es lo mismo, el período de seguridad ampliado, no pudimos utilizar el blando en ese momento".

"Se trataba de limitar los daños. En general, si nos fijamos en el ritmo del coche, que no fue lo suficientemente bueno en la carrera, el resultado óptimo sin el coche de seguridad habría sido quizás sexto. Ahora hemos terminado séptimos con la vuelta rápida. Limitación de daños".

En la salida, Alonso superó a Sergio Pérez para colocarse segundo por detrás de Max Verstappen, pero sabía que mantener esa posición era improbable debido a que Aston Martin era "el quinto equipo más rápido" en China.

"Ayer, igual que con Lewis (Hamilton), yo era segundo cuando Lando se salió y dije 'OK, puedo intentar liderar la carrera al menos una vuelta'. Hoy, pasé a 'Checo' y pensé, 'OK, lo haré de nuevo' pero no tuve opción ni oportunidad", explicó Alonso. "Ojalá algún día pronto".

"La dirección del viento cambió esta mañana, así que en las curvas 1 y 2 soplaba viento en contra. Así que sabía que si estaba en paralelo con alguien en las curvas 1 y 2, tenía la oportunidad de atacar. He sido muy agresivo".

"Luego, al final, vuelves a caer a tu posición natural, que es la novena y la décima. Seguimos repitiendo las mismas cosas, pero vemos cada domingo que somos el quinto equipo más rápido".

"Pero por la razón que sea, ellos (los rivales de Aston Martin) no dan las vueltas el sábado, nosotros nos clasificamos delante de ellos y luego está esta lucha cada domingo. A ver si podemos mejorar el coche".