Alonso explica las conversaciones sobre su futuro mientras advierte que la F1 2026 "destruyó" las mejores pistas

Fernando Alonso, dos veces campeón mundial de F1, dice que sigue presionando para lograr mejores reglamentos mientras reflexiona sobre su futuro en la categoría.

Se espera que Alonso continúe con Aston Martin otra campaña para el año que viene, pero ha estado sembrando dudas en público debido a sus continuas frustraciones con el reglamento técnico de 2026, que enfatiza una gestión de la batería contraintuitiva por encima de las carreras a fondo.

Ya hay planes en marcha para introducir mejoras de cara a 2027 y más allá, avanzando gradualmente hacia un reparto 60-40 entre potencia de combustión y energía eléctrica.

Esos cambios, que incluyen un aumento del flujo de combustible, deberían reducir la dependencia de la energía de la batería y, por tanto, permitir a los pilotos apretar más y conducir de forma más natural, en lugar de tener que levantar el pie en curvas de alta velocidad para recuperar energía.

Pero Alonso quiere que los jefes de la F1 y el organismo rector, la FIA, sigan explorando más cambios, y recientemente ha mantenido conversaciones con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, para expresar su descontento.

Con Alonso recibiendo un paquete poco competitivo de Aston Martin y Honda esta temporada, sus conversaciones con Ben Sulayem también están relacionadas con el plan de la FIA de replantear el mecanismo de recuperación ADUO para los fabricantes de unidades de potencia con dificultades, como Honda.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pero Alonso afirma que su principal preocupación es el producto de las carreras en sí, e insta a los responsables de la serie a seguir explorando formas de mejorar la fórmula actual más allá de los cambios que ya se han aprobado para el año que viene.

"Somos menos competitivos que la parrilla, sí. Pero no creo que ese sea el punto crítico para mí a la hora de tomar una decisión", dijo Alonso en Bakú cuando Motorsport.com le pidió que aclarara sus conversaciones con la F1 y la FIA. "El año que viene ya hay un cambio con la proporción 60-40 y eso mejorará las cosas. Pero quizá haya más cosas en las que tengamos que pensar para seguir mejorando. Así es como lo veo.

"Como dije en Madrid, eso también forma parte de mi responsabilidad. He pilotado aquí el tiempo suficiente. Y creo que todos venimos de fórmulas inferiores, del karting, de Fórmula 3, Fórmula 2, donde conducimos con ese instinto de piloto de ir rápido; atacar las curvas y asumir algunos riesgos.

"Y entonces llegas a la Fórmula 1 y necesitas rebobinar un poco lo que aprendiste en los últimos 20 años de tu carrera. Y entonces necesitas conducir con un método diferente. Eso solo ocurre en Fórmula 1.

"No hay ninguna otra serie en el automovilismo en la que tengas que ir despacio para ir rápido. Este año ha habido algunas buenas carreras y malas carreras. Y creo que tenemos que aprender de ellas."

La mayor espina clavada para Alonso es cómo algunos de los circuitos favoritos de los pilotos de F1, con curvas de alta velocidad, han sido neutralizados: "Tuvimos Silverstone, un circuito increíble. Ya no es divertido. Tuvimos Spa, que fue medio vergonzoso de atravesar. Eau Rouge, Suzuka, la 130R. Hubo algunos circuitos que fueron destruidos este año.

Fernando Alonso siente que las reglas de 2026 han "destruido" circuitos icónicos como Silverstone, Spa y Suzuka, Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Así que creo que con las lecciones de este año quizá todavía haya margen para aprender de ellas. Y tener un deporte mejor el año que viene. Y esa es la conversación que tengo en curso con Stefano [Domenicali, CEO de F1], Mohammed o los equipos en general."

Domenicali ha elogiado con frecuencia 2026 como un año "increíble" para la F1. Pero cuando se le preguntó si hay una desconexión entre el jefe de la F1 y los pilotos, Alonso dijo que también puede reconocer que la serie está en un buen momento desde el punto de vista comercial.

"Tiendo a estar de acuerdo en cuanto al deporte en general. Estamos en el mejor momento en el que hemos estado nunca", dijo. "La Fórmula 1 está creciendo mucho. Llegan nuevos aficionados. Las carreras a veces son divertidas de ver. Todas estas cosas.

"Creo que los eventos son geniales. Si miro el Gran Premio de Miami, es increíble. Siempre llevo a mi familia a Miami. Me encantaría ir a Miami como VIP, como espectador.

"Quizá al volante, especialmente si conduces todas las series o si conociste una Fórmula 1 diferente, probablemente haya un poco de frustración. Esa [frustración] se la estamos comunicando al deporte. Quizá yo sea más directo y claro en mis comentarios. Max [Verstappen] también. Y algunos pilotos y otros están un poco callados. Pero creo que todos sentimos lo mismo."