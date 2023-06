Alonso cree que la F1 "se disparó en el pie" el viernes en Canadá

La acción en pista durante la FP1 sólo duró tres minutos después de que una parada del Alpine de Pierre Gasly provocara una temprana bandera roja.

Sin embargo, después de que el coche del francés fuera retirado de la pista, la sesión permaneció detenida debido a un problema de sincronización con el circuito local de cámaras del CCTV, que por razones de seguridad debe funcionar correctamente para que toda la acción en pista pueda ser supervisada con precisión.

A pesar de los esfuerzos de los organizadores locales, el problema de sincronización no se resolvió hasta bastante después de la sesión, cuando se encontró una solución de emergencia que permitió seguir con el resto de la actividad

Alonso, piloto de Aston Martin, consideró que el problema fue vergonzoso para la categoría, ya que los espectadores sólo pudieron ver tres minutos de acción en la FP1.

"Los aficionados llegaron muy pronto al circuito y no pudimos rodar en la FP1", dijo Alonso. "De vez en cuando nos disparamos en los pies como deporte, estas cosas son un poco vergonzosas".

"No tuvimos tiempo porque en la FP1 las cámaras del circuito no funcionaban, y no teníamos un Plan B en este deporte".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Para compensar a los equipos y a los aficionados por la falta de tiempo de entrenamientos, el inicio de la FP2 se adelantó 30 minutos y la sesión se alargó de 60 a 90 minutos.

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes, dijo que era fue buena decisión de la F1 ampliar la FP2, pero consideró que resultó difícil para el equipo utilizar bien el tiempo extra, ya que tuvo que cambiar sus planes de acción con poco tiempo de antelación.

"Ha sido un día un poco extraño porque obviamente nos hemos perdido la primera sesión", comentó Hamilton tras marcar el mejor tiempo en la FP2. "Me sentí realmente mal por todos los aficionados que están ahí fuera y ya teníamos un gran público desde ayer, la ciudad está a reventar así que no sé qué pasó con las cámaras de CCTV".

"Estoy contento de que hayamos podido salir y ha estado bien tener una sesión de hora y media, pero hacía mucho tiempo que no teníamos (una práctica de) una hora y media, así que he sentido que el tiempo no se ha aprovechado de forma óptima".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se detiene tras un accidente en la FP3 1 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 2 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 3 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 4 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 5 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 6 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 7 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 8 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 10 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 11 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 12 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 13 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 14 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 15 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 16 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 17 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 18 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 19 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 20 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 21 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 22 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 23 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 24 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 25 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 26 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 27 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 28 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 29 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 30 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 31 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 32 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, sobre la hierba 33 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, sobre la hierba 34 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 35 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 36 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se cae en la FP3 37 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se cae en la FP3 38 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 39 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 40 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 41 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 42 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 43 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 44 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, en boxes 45 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 46 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 47 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se detiene tras un accidente en la FP3 48 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, se detiene tras un accidente en la FP3 49 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, sale de su coche dañado tras un accidente en la FP3 50 / 50 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images