Alonso puede renovar con Alpine en "10 minutos" para la F1 2023

Cargar reproductor de audio

El actual contrato de dos años del bicampeón del mundo de F1 acaba al final de esta temporada, y Alonso, dos décadas después de su debut en 2001, está dispuesto a firmar un nuevo acuerdo para continuar.

Sin embargo, aún no se ha llegado a la firma definitiva, ya que Alpine también tiene que sopesar qué es lo mejor que puede hacer con su cotizado piloto reserva, Oscar Piastri.

Mientras que a Piastri, campeón de la Fórmula 2 en 2021, se le relaciona con una cesión a Williams, Alonso, de 41 años, es consciente de que existe una pequeña posibilidad de que su equipo decida otra cosa.

Sin embargo, antes del Gran Premio de Hungría, el español dijo que su objetivo es continuar en su actual equipo, y considera que las negociaciones deberían ser rápidas.

Sobre las conversaciones que tendrá con sus jefes de Alpine durante las vacaciones de verano, dijo: "Estaré de vacaciones y los jefes también estarán de vacaciones. Así que tenemos que hacer algunas videollamadas o lo que sea".

"Pero cuando dos partes quieren ponerse de acuerdo en algo, se tarda 10 minutos".

"Cuando dos partes no se ponen de acuerdo, o se pelean por ponerse de acuerdo en algo, entonces puede que una de las partes no esté contenta. Así que no tardaré más de 10 minutos con lo que pueda hablar".

Alonso tiene claro que, tras ver el nivel de progreso que ha alcanzado Alpine en la F1 en las dos últimas temporadas, no quiere irse a otro sitio.

"Me gustaría quedarme aquí", dijo. "Pero hay dos partes y no voy a poner una pistola en la cabeza a nadie".

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Está bien, vamos a abrir las negociaciones. Y como he dicho, si estamos de acuerdo en algo, será una conversación de 10 minutos, y si tenemos que luchar demasiado será más largo".

La retirada de Sebastian Vettel de la F1 al final de temporada ha abierto una posible opción para Alonso si no continúa en Alpine, pero el español no parece especialmente ilusionado con esa posibilidad.

Cuando le preguntaron si ve en Aston Martin Racing una oportunidad, dijo: "Todos los equipos son una opción, siempre y cuando no tengan a dos pilotos fichados".

"Mi prioridad es estar con Alpine porque llevamos dos años trabajando y desarrollando este proyecto juntos. Cada vez somos más competitivos".

"Y probablemente mi deseo es quedarme, pero no nos hemos sentado del todo para adelantar las cosas. Así que todavía, todo sigue en marcha".