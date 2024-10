Alonso: "Ganar un tercer título en F1 es mi única prioridad"

Alonso firmó un nuevo contrato a principios de este año que lo mantendrá en el equipo Aston Martin de F1 hasta al menos la temporada 2026, incluyendo un acuerdo de embajador que lo mantendrá ligado al fabricante más allá de sus días como piloto en la máxima categoría.

A sus 43 años, el español afirma que sigue aspirando a ganar un tercer campeonato del mundo antes de que se acabe su tiempo en la F1, lo cual puede verse reforzado con la incorporación del legendario diseñador de Red Bull Adrian Newey, el antiguo director técnico de Ferrari Enrico Cardile y el ex jefe de la unidad de potencia de Mercedes Andy Cowell.

También habló sobre la posibilidad de volver a Indianápolis para completar la triple corona del automovilismo: ganar la Indy 500, ya que ya venció en las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco de F1, pero echó agua fría sobre una cuarta aparición en el evento principal de la IndyCar.

"Intenté la Indy 500 tres veces y no lo conseguí. Es la única que me falta (de la triple corona). Pero, de momento, no está en mis planes", dijo Alonso en un evento del patrocinador de Aston, Cognizant.

"Ahora estoy muy, muy centrado en la Fórmula 1. En los próximos dos o tres años quiero ganar el tercer título mundial. Esta es mi primera y única prioridad en este momento".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, se acomoda en el coche. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Después de eso, porque tendré 45, 46 años, creo que el compromiso que requerirá ir a la Indy 500, la cantidad de aprendizaje que tendré que rehacer de nuevo... será un poco demasiado. O es lo que pienso ahora, no puedo decirlo al 100%".

En lugar de volver al óvalo de Indianápolis, el bicampeón del mundo dijo que era mucho más probable que tuviera otra oportunidad de ganar el Rally Dakar, lo que considera que sería una mayor declaración de su versatilidad como piloto.

Durante su año sabático en la F1, Alonso terminó 13º en el Rally Dakar 2020 con Toyota junto al cinco veces ganador de motos Marc Coma, con un costoso accidente en la 10ª etapa que le costó varias horas.

"Creo que mi próximo gran reto será el Dakar", explicó. "Si puedo ganar el Dakar, creo que será enormemente gratificante para mí personalmente, porque puedo ganar en Fórmula 1, puedo ganar en carreras de resistencia, ganar en Le Mans y Daytona, y si puedo ganar también en rally, significará mucho para mí como piloto".

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Foto de: A.S.O.

"No puedes conducir un coche de Fórmula 1 de la misma manera que uno de Le Mans, que tiene que hacer 24 horas para ganar la carrera, o el rally Dakar, donde tienes que atravesar las dunas y la grava alrededor de Arabia Saudita. Así que tuve que aprender y empezar de cero en muchas de esas categorías y rodearme de los mejores pilotos del mundo específicamente en esas series, y aprender de ellos, y ser humilde".

"No hay ningún problema en aceptar que no tenía ni idea de cómo conducir un coche de rally, pero fui mejorando día a día y aprendiendo de ellos hasta que fui capaz de competir en el rally más duro del mundo".