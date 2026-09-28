La idea de Alonso para "salvar" la F1 antes del regreso de los V8, y cuán realista es

Con casi todos los grandes nombres asegurados para el próximo año, solo quedan unas pocas incógnitas en el mercado de pilotos: ¿mantendrá RB intacta su alineación, se separará Haas efectivamente de Esteban Ocon (como todos esperaban tras la jornada de medios en Bakú), y seguirá Fernando Alonso un año más?

La respuesta a esa última pregunta es muy probablemente "sí", aunque dijo en Madrid que no habría un anuncio próximamente. El bicampeón del mundo de F1 fue algo críptico sobre lo que haría falta para retenerlo. Dejó claro que las regulaciones y lo divertido que sea conducir un F1 son más importantes que el panorama competitivo en Aston Martin y Honda.

Pero esas mismas cosas se han entrelazado bastante en los días posteriores. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha dicho que no quiere que Alonso se retire de la F1 así y que quiere hacer todo lo que esté en su mano para ayudar a Aston Martin y Honda.

Sin embargo, eso tiene que ver con el panorama competitivo y no principalmente con el punto sobre el que Alonso se ha pronunciado con frecuencia: las regulaciones. Además, pareció una forma fácil de ganar puntos mostrando algo de cariño a Alonso mientras la F1 estaba en la capital española. Llegó insinuando cambios que, de todos modos, todo el paddock ya espera. Casi todos coinciden en que el sistema ADUO – Additional Upgrade and Development Opportunities – no está funcionando actualmente como se pretendía en un principio, lo que significa que un ajuste en esa área no solo beneficiaría a Honda, sino a la F1 en su conjunto.

Y así sigue en pie la pregunta de qué haría falta realmente para mantener a Alonso en la F1 un año más. Con precisamente esa pregunta en mente, fui a la sesión de medios del miércoles en el paddock de Bakú, buscando aclarar sus comentarios de Madrid y evitar que las dos cosas – lo que Alonso dice sobre las regulaciones y las palabras de Ben Sulayem – se entrelazaran aún más.

La respuesta que siguió duró exactamente tres minutos y medio, normalmente el tipo de extensión de respuesta de la que solo Lando Norris es capaz.

Alonso explica qué quiere de la F1 y también ofrece su propia solución... Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Obviamente, crecí en un deporte diferente en general y todavía conduzco muchas series distintas ahora, desde karts hasta coches de rally", comenzó Alonso. "Conduje el Valkyrie en junio en Paul Ricard y conduje algunos coches antiguos de Fórmula 1 en septiembre en Barcelona. Soy muy activo entre carreras".

Según Alonso, todas esas actividades tienen una cosa en común: en todos los casos, el piloto al volante es recompensado cuanto más se acerca al límite y asume riesgos.

"En cada coche que conduzco, me resulta natural ir rápido. Frenas más tarde, aceleras antes, asumes más riesgos y aprendes en el proceso. Es educativo. Cada vuelta vas más y más rápido porque conoces mejor el coche y conoces mejor los límites. Es puro instinto de conducción".

Y eso es precisamente lo que falta en la F1 actual, lo que significa que algunos de los pilotos con más talento ya no pueden explotar plenamente sus capacidades ni marcar la diferencia.

"No hay ninguna otra categoría en el automovilismo en la que tengas que conducir despacio para ir rápido" Fernando Alonso

"Con las regulaciones actuales, no ocurre así. Simplemente necesitas pensar mucho antes de conducir porque todo está programado y definido por las normas, por los ingenieros y por las simulaciones. Así que hay mucha menos diversión al conducir estos coches".

Como señala acertadamente Alonso, eso pone a los coches actuales de F1 en contradicción con cualquier otro campeonato, incluidas las categorías junior que se supone que preparan a los pilotos para una carrera en la F1.

"Creo que todos venimos de las fórmulas junior, del karting, la Fórmula 3, la Fórmula 2. Allí conducimos con este instinto de piloto para ir rápido, atacando las curvas y asumiendo riesgos. Y entonces llegas a la Fórmula 1 y necesitas rebobinar un poco lo que aprendiste en los últimos 20 años de tu carrera, y necesitas usar un método diferente. Eso solo ocurre en la Fórmula 1. No hay ninguna otra categoría en el automovilismo en la que tengas que conducir despacio para ir rápido".

Según Alonso, la F1 ha perdido la conexión con lo que aprenden los pilotos y con aquello que les permite destacarse en las categorías inferiores. Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Esto último es lo que Alonso ha venido subrayando durante todo el año, desde la carrera inaugural en Australia hasta las curvas icónicas de Silverstone y Spa-Francorchamps, que se habían convertido en poco más que "estaciones de carga".

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Formula One Management sigue insistiendo, basándose en sus propios 'datos de aficionados', en que una mayoría de espectadores de televisión piensa que el espectáculo es fantástico, pero quienes entienden lo que realmente está ocurriendo saben que Alonso tiene razón y que, en esencia, va contra todo lo que deberían ser las carreras de motor.

Y ahí es precisamente donde reside la mayor frustración de Alonso. ¿Lo llevará esa frustración a parar al final de este año? No, lo más probable es que no. Incluso dentro de Aston Martin, los miembros del equipo esperan que siga pilotando el próximo año un coche diseñado por Adrian Newey, pero el experimentado español puede jugar por ahora la partida política.

Al no comprometerse públicamente todavía con 2027, puede ejercer presión sobre los organismos rectores para mejorar la F1 en su conjunto, de forma similar a lo que hizo Max Verstappen a principios de este año.

"Y como dije en Madrid, eso también forma parte de mi responsabilidad", respondió Alonso. "He pilotado aquí el tiempo suficiente [para saber qué necesita la F1]. El año que viene ya hay un cambio con la proporción 60-40. Creo que eso mejorará las cosas, pero quizá haya más cosas en las que tengamos que pensar para mejorarlo.

"Creo que todavía hay margen para aprender más y tener un deporte mejor el año que viene. Esos fueron mis comentarios en Madrid, en Australia, en Barcelona y en cada carrera. Y esa es mi conversación, que sigue en curso con Stefano (Domenicali, CEO de la F1), Mohammed o el equipo en general".

Alonso tiene sus propias ideas para mejorar la F1. Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

La parte más interesante de la sesión de medios de Alonso en Bakú fue que después también ofreció una propuesta concreta, o al menos una posible mejora. Decir que la situación actual no es buena es una cosa, pero presentar una propuesta concreta para mejorarla es el siguiente paso.

"Para mí, creo que quizá reducir la potencia máxima de la batería durante periodos más largos [funciona]", sugirió Alonso. "Tendrías una tasa de velocidad creciente a lo largo de la recta. Ahora tenemos una aceleración muy rápida y luego va bajando.

"Y entonces atacas la curva de una forma extraña porque levantas y vas a vela durante los últimos 200 metros. Creo que si tienes menos potencia durante más tiempo, la traza de velocidad parecerá la de un coche de carreras. Llegas a la curva a tu velocidad máxima y no alcanzas la velocidad máxima en mitad de la recta. Quizá sea algo. No lo sé, no tengo toda la información, pero necesitamos confiar en el deporte en general".

Cualquiera que considere cuánto tira y afloja hizo falta para alcanzar un acuerdo sobre los cambios para 2027 y 2028 en primer lugar sabrá que implementar más cambios puede ser extremadamente complejo

Esa sugerencia en realidad tiene cierto sentido. Obviamente no elimina el problema fundamental de las regulaciones actuales, pero podría hacer que las cosas se sintieran algo más naturales antes de que la perspectiva de un V8 se cierna para 2030. En esencia, Alonso quiere que los pilotos tengan menos potencia eléctrica disponible a la salida de las curvas, lo que significa que la aceleración sería más lenta – actualmente es extremadamente rápida – pero los pilotos solo alcanzarían su velocidad máxima al final de una recta.

No se trata solo de crear un perfil de velocidad más natural, sino sobre todo de hacer que las zonas de frenada y las curvas vuelvan a ser más exigentes. De ese modo, los pilotos que frenan tarde podrían volver a marcar la diferencia, una habilidad que ha quedado casi completamente anulada en 2026. La solución real solo puede llegar en 2030, pero en teoría esto podría servir como medida provisional para recuperar algunos de los fundamentos de las carreras.

Suena como una propuesta loable y algo que los puristas apoyarían, pero al mismo tiempo la F1 es muy política. Cualquiera que considere cuánto tira y afloja hizo falta para alcanzar un acuerdo sobre los cambios para 2027 y 2028 en primer lugar sabrá que implementar más cambios puede ser extremadamente complejo, algo que la FIA también confirmó cuando se le preguntó el miércoles. Puede que sea posible para 2028, pero tal como están las cosas actualmente, los cambios antes del inicio de la próxima temporada parecen difíciles.

Lograr que se aprueben cambios para 2027 será una tarea difícil. Photo by: Clive Rose / Getty Images

Así que sí, el purista que hay en Alonso tiene indiscutiblemente razón. Y sí, antes del gran paso de 2030 o 2031, sería bueno explorar todas las formas posibles de hacer que las carreras vuelvan a ser más naturales. Esta parece ser una de ellas, una opción que viene directamente del piloto con más experiencia de la parrilla, y una que cuenta con el apoyo de figuras como Verstappen. Pero en la F1, el sentido común, o lo que sería mejor para la serie en su conjunto, no siempre prevalece.

En cualquier caso, siguiendo el ejemplo de Verstappen, Alonso está usando actualmente su posición para mantener la presión. Que Alonso se quedara un año más para tener una despedida más adecuada y que hubiera más cambios para 2027 representaría un escenario en el que todos ganan, pero por ahora el resultado más probable parece ser que solo una de esas cosas se hará realidad – y no es otro cambio en las regulaciones…