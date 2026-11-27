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Por qué Fernando Alonso informó de un "motor roto" en Las Vegas, pero Honda no encuentra problema

Alonso se retiró en Las Vegas por un supuesto problema en la unidad de potencia, pero el proveedor de motores Honda dice que no ve nada en los datos

Ronald Vording

Publicado: 27 nov 2026, 13:08

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En su última vuelta del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Fernando Alonso dio por terminada su jornada. El bicampeón del mundo bloqueó neumáticos al final de la larga recta antes de decirle al equipo por radio: "Box, box, motor roto".

Más tarde, en el corralito de prensa, el español reiteró que algo andaba mal con la unidad de potencia de su Aston Martin: "El motor perdió potencia desde el inicio de la carrera, creo. Ya vimos en la clasificación que el motor estaba falto de potencia y pienso que estuvo así durante toda la carrera también".

"Así que estaba perdiendo mucho tiempo en las rectas, no solo respecto al resto de la parrilla, sino también frente a Lance. Creo que en las últimas dos vueltas el motor se rindió por completo".

En los días posteriores, el proveedor de motores Honda examinó todos los datos, pero sorprendentemente, el ingeniero jefe Shintaro Orihara reveló en Qatar que no se había identificado ningún problema.

"Después del fin de semana revisamos todos los datos que tenemos ahora y también en el mantenimiento inspeccionamos el motor físicamente. En este momento no hemos encontrado ningún problema en el motor ni en los datos ni en la revisión de mantenimiento, pero de nuevo, lo revisaremos el viernes para ver cómo funciona el motor en esta pista", dijo Orihara a los medios, incluido Motorsport.com, este jueves.

Esto último no es solo para ver cómo rinde la unidad de potencia en el Circuito Internacional de Lusail —un trazado de características completamente distintas—, sino también para obtener más comentarios del propio Alonso con el fin de determinar si esa unidad en particular sigue apta para su uso o si es necesario realizar un cambio de motor.

"Sí, analizamos cuidadosamente sus comentarios y también los respetamos", continuó Orihara. "Por eso revisamos todos los datos y la condición del motor. Según los datos, en este momento no hemos visto ninguna falla, pero como mencioné, volveremos a revisarlo el viernes para tener retroalimentación de Fernando".

Shintaro Orihara, Trackside General Manager and Chief Engineer of Honda Racing Corporation

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Orihara añadió que era difícil para los pilotos sentir exactamente lo que ocurría en Las Vegas, precisamente porque el circuito era extremadamente sensible a la potencia y exigente en cuanto a la gestión de energía.

"En Las Vegas fue difícil analizar cómo el rendimiento del motor afectó la velocidad del auto, porque hubo mucho efecto de par motor y también una gestión de energía diferente entre los dos monoplazas. Nuestras métricas indican que la potencia en sí está bien, pero probablemente deberíamos revisarlo con cuidado otra vez en este circuito".

El director en pista de Aston Martin, Mike Krack, subrayó la complejidad de la situación y explicó que las malas sensaciones que experimentó Alonso —y que lo llevaron a creer que existía una falla en la unidad de potencia— también podrían estar relacionadas con el despliegue del MGU-K y las dificultades en esa área.

"Creo que debemos ser cuidadosos porque la proporción del MGU-K es mucho mayor. Y eso significa que, en cuanto tienes una pequeña variación en el despliegue del MGU-K, puede sentirse como un problema con el motor de combustión interna. Además, tienes distinta entrega de potencia del MGU-K en diferentes sectores. Así que muy a menudo es mucho más difícil de juzgar para los pilotos de lo que solía ser en el pasado, y creo que parte de esto viene de ahí".

Aunque parte de la confusión pueda deberse efectivamente a la incertidumbre en torno al despliegue del MGU-K, Orihara reconoció que otro factor podría provenir simplemente de la pura frustración. Tanto Alonso como Lance Stroll enfatizaron que perdían dos segundos por vuelta únicamente por falta de potencia, lo que significa que, según Orihara, el abandono de Alonso también pudo estar relacionado con esa frustración.

"Por favor pregúntenle a Fernando. Desde el punto de vista de los datos no hemos visto ningún problema, pero probablemente este año el rendimiento de nuestro motor no es suficiente para darle satisfacción o confianza al piloto y entonces probablemente sienten que el rendimiento del motor no es bueno".

Stroll volvió a expresar esa frustración durante el día de medios en Qatar, afirmando que bajo estas circunstancias los pilotos de Aston Martin ni siquiera pueden dar pelea, especialmente en un trazado como Las Vegas.

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"Sabemos en qué áreas vamos a trabajar con el auto y qué tenemos que mejorar en el lado del chasis, pero ir a carreras como Las Vegas y perder unos dos segundos solo por el motor deja realmente muy poco que podamos hacer. Simplemente necesitamos mucha más potencia, y ojalá la consigamos el próximo año".

Stroll se muestra optimista respecto a que Aston Martin logrará avances en el chasis para 2027, pero de inmediato señaló que ese progreso servirá de poco a menos que la unidad de potencia mejore considerablemente.

"Todos en Silverstone están empujando al máximo para cumplir nuestros objetivos. Y luego, como dije, está el motor: no importa qué tan buen chasis tengas si te faltan dos segundos de potencia en las rectas largas. Quiero decir, entonces va a ser casi imposible competir. Ahí es donde estamos, así que realmente esperamos tener mucha más potencia el próximo año".

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