Alonso estará ausente el jueves en el GP de México

El bicampeón mundial español no se presentará hoy en la jornada de medios del Gran Premio de la Ciudad de México que se disputará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Fernando Alonso no se encuentra bien y, por lo tanto, no asistirá a la rueda de prensa del Gran Premio de México. Fernando está centrado en sentirse al 100% para el viernes y su regreso previsto al AMR24 para los entrenamientos libres 2" informó la escudería de Silverstone.

Aston Martin tenía planeado ceder el asiento de Alonso al brasileño Felipe Drugovich en la primera práctica del viernes.

Alonso alcanzará las 400 participaciones en la Fórmula 1 en el Gran Premio de la Ciudad de México, una marca inédita en la historia de la máxima categoría.

"Es bonito conseguirlo. Obviamente, los campeonatos y las victorias en carrera son lo que más nos importa como pilotos pero, al mismo tiempo, demuestra mi amor por este deporte y la disciplina que he tenido para rendir a un nivel muy alto durante más de 20 años", dijo el piloto asturiano en declaraciones previas distribuidas por Aston Martin.

"En ese tiempo, he conseguido lo que todo piloto sueña: ser Campeón del Mundo, y he vivido experiencias increíbles compitiendo contra algunos de los mejores pilotos del mundo en los mejores circuitos. No creo que vaya a añadir otros 400 a mi total, pero espero tener al menos otras 40 o 50 carreras más en los próximos dos años", agregó Alonso sobre sus planes en la Fórmula 1.