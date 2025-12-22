Todos los campeonatos

Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

Alonso niega que el avance de Newey a jefe de Aston Martin fuera por los malos resultados

La reestructuración de la dirección de Aston Martin no tiene nada que ver con los resultados en pista, insiste Fernando Alonso.

Benjamin Vinel Stuart Codling
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Adrian Newey, Director Técnico de Alpine

El 26 de noviembre, Aston Martin anunció que Adrian Newey sería su director del equipo de Fórmula 1 a partir de la temporada 2026.

El legendario ingeniero de Fórmula 1 se incorporó a Aston Martin el 1° de marzo como director técnico ejecutivo y tomará el relevo del actual jefe del equipo, Andy Cowell, que dará un paso al costado para convertirse en director de estrategia.

De este modo, Newey se convertirá en el tercer director del equipo de Aston Martin en apenas 12 meses, mientras que la enorme inversión del multimillonario propietario Lawrence Stroll en la escudería con sede en Silverstone todavía no ha dado los frutos esperados.

Stroll contrató a algunos de los mejores técnicos de otros equipos —entre ellos Newey y Cowell, histórico responsable de la división de motores de Mercedes— y transformó la antigua fábrica de Force India en instalaciones de última generación, pero Aston Martin siguió teniendo dificultades en la última temporada de la era del efecto suelo. El equipo terminó séptimo en el campeonato de constructores de 2025, con el quinto puesto de Fernando Alonso en Hungría como su mejor resultado.

Aun así, el bicampeón del mundo insistió en que este bajo rendimiento no tuvo nada que ver con la decisión de otorgarle más responsabilidades a Newey.

"No, no lo creo", dijo Alonso sobre la posibilidad de que los malos resultados influyeran en la decisión. "2025 fue una temporada complicada para nosotros, sin duda. Pero, para ser honesto, esto no cambia la visión a largo plazo del equipo. La situación en la que estamos es la que es. Estamos luchando solo por los últimos puntos en algunas carreras y no estamos contentos con eso. Pero esto no está influyendo realmente en ninguna decisión ni en ningún gran cambio dentro del equipo".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, abraza a Lawrence Stroll, propietario del equipo Aston Martin F1 Team, en la parrilla.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso no se vio sorprendido por esta reestructuración de la dirección y explicó que Stroll la hablaba con él con regularidad.

"Lawrence habla con nosotros de manera habitual, una vez por semana por teléfono, y cuando viene a las carreras, todos los días almorzamos o cenamos juntos", reveló el español. "Así que siempre estamos al tanto, por decirlo de alguna manera, de lo que piensa Lawrence. [Él] pide opiniones sobre qué sería lo mejor para el equipo, qué es lo que falta. Así que siempre estamos muy involucrados en todo lo que están pensando.

"Obviamente, no tenemos ningún poder de decisión, pero nos mantienen informados. Así que esto fue surgiendo poco a poco, que Lawrence estaba pensando en esta idea".

Filtros