Alonso niega que la actualización de Hungría defina su continuidad en Aston Martin

Fernando Alonso ha confirmado que su futuro en la Fórmula 1 no depende de la próxima mejora de Aston Martin, con la que el jefe del equipo, Adrian Newey, espera convencerlo de quedarse.

El equipo de Silverstone ha sufrido un comienzo horrible con el reglamento de 2026, con solo un punto en las primeras ocho rondas y, en ocasiones, estando un segundo por detrás del resto.

Gran parte de eso se debe a que Aston no ha incorporado mejoras inmediatas, ya que en su lugar se está centrando en un paquete de actualización más grande para Hungría con el fin de mejorar su AMR26 con sobrepeso.

Así que la situación ha impedido que Alonso muestre sus habilidades y, con el contrato del piloto de 44 años expirando a finales de 2026, su futuro sigue en el aire.

Eso se le planteó a Newey en una entrevista con Aston a principios de esta semana, y el legendario diseñador espera que la mejora convenza al doble campeón de F1 de quedarse para 2027 y más allá.

"Fernando está realmente ilusionado con la mejora y, si funciona, esperamos que esté en el cockpit una temporada más", afirmó Newey.

"Dada su experiencia, su sensibilidad con el coche, su capacidad para guiar el desarrollo, es un activo tremendo. Pero quiere ver un progreso claro y tangible. Si podemos demostrar que avanzamos decididamente en la dirección correcta, está absolutamente comprometido a estar al volante."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Pero Alonso ha negado que su futuro dependa de la mejora, antes de confirmar que tomará una decisión durante el parón de verano que llega inmediatamente después del Gran Premio de Hungría.

"No puedo decir que esté realmente conectado", dijo Alonso antes del Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana. "Porque si el coche es bueno o malo, hay otros factores en los que tengo que pensar."

El español aun así confirmó que la mejora de Aston es particularmente importante para sus perspectivas de 2027, esté él en el coche o no, a medida que los equipos empiezan a pensar en el desarrollo del próximo año.

"Es importante ver la dirección que tomamos y también todo el tiempo que nos llevó desde Baréin, añadió. "El equipo tomó la decisión de esperar a que se introdujera un paquete adecuado cuando fuera. No sabíamos si sería en la carrera siete, en la carrera 12 o al final del año.

"Pero sabíamos que este es nuestro punto de partida y nuestra posición. Esto no es lo suficientemente bueno. Nos falta carga aerodinámica, potencia, caja de cambios, experiencia, todo este tipo de cosas.

"Así que tenemos que hacer un estudio, tenemos que reagruparnos y tenemos que hacer un plan. Para mí es importante sentir en Hungría que estamos entendiendo cuáles son las debilidades del coche y que las estamos abordando.

"Especialmente en el paquete aerodinámico, que es el primero que llega. Este año estamos teniendo dificultades con cosas muy específicas al volante.

"Si esas cosas mejoran en Hungría y podemos llevar el coche al máximo, entonces creo que hay un camino muy claro y un buen impulso que podemos aprovechar para el próximo año. Así que eso es para mí lo más importante."