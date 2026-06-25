Alonso responde a los rumores sobre Alpine y su futuro en la F1

Fernando Alonso sigue siendo una de las piezas clave del mercado de pilotos de la Fórmula 1. Si bien el español se encuentra en la parte trasera de la parrilla en estos días debido a la falta de rendimiento del paquete Aston Martin-Honda, nadie duda de que aún mantiene la velocidad para luchar en la parte alta de la máxima categoría.

El dos veces campeón del mundo de F1 fue vinculado hace un par de semanas como posible opción para Alpine, algo que, de todos modos, parece poco probable, más aún tras las recientes declaraciones de Flavio Briatore sobre su alineación de pilotos.

Sin embargo, la pregunta al respecto llegó a Alonso el jueves en la previa del Gran Premio de Austria.

"Siempre hay rumores. Hemos sido bastante maltratados por el mundo exterior, y es normal. Estamos rindiendo por debajo de lo esperado, no estamos en un buen momento. Y cuando llega el parón de verano, siempre hay rumores. Hay rumores sobre los equipos punteros y también en nuestro caso, porque no estamos rindiendo bien", comenzó Alonso en una extensa respuesta.

"Pero como dije, mi compromiso con Aston Martin va más allá de mi tiempo como piloto. Creo en este proyecto y tenemos a las personas adecuadas. Obviamente tenemos a lo mejor de lo mejor con Adrian Newey. Tenemos a Honda. Empezamos con desventaja, sí, lo entendemos, pero estamos intentando poner todo en su sitio lo antes posible".

"Pero somos un blanco fácil porque estamos en la parte de atrás de la parrilla y hay toda esta dinámica de redes sociales y todas estas cosas y bromas que se pueden hacer sobre nosotros. Probablemente eso roza el límite del abuso en redes sociales. A veces decimos que no estamos contentos con nuestra posición, pero somos trabajadores duros. Honda es trabajadora dura y Aston Martin, somos 1.000 personas trabajando duro. Van de lunes a domingo, ocho horas al día, para solucionar nuestros problemas. Y los problemas se van a resolver. Es cuestión de tiempo".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, el jueves en Austria. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Creo en el proyecto, confío en mi equipo y estamos todos juntos en esto. Asumimos una de las partes más difíciles de la situación porque corremos cada semana y enfrentamos a la prensa cada semana. Nos subimos al coche mañana y somos muy poco competitivos. Pero nuestro equipo y nuestros líderes tomaron la decisión en Australia de esperar hasta que valiera la pena introducir un paquete de mejoras de forma eficiente en cuanto a costes y otras cosas. Y todos estamos de acuerdo con eso y estamos esperando de la mejor manera posible".

De todos modos, Alonso señaló que aún no tiene una decisión tomada de cara a la temporada 2027 y deslizó que espera hacerlo alrededor del período de las vacaciones de verano de la Fórmula 1, previstas para agosto.

"Veremos. No he tomado ninguna decisión. Probablemente esperaré hasta el parón de verano, que es en agosto. Después del verano vienen Zandvoort y Monza. Creo que por esa época probablemente decidiré qué hacer el año que viene".

"Seguiré corriendo porque me siento rápido, estoy motivado y amo lo que hago. No voy a parar ahora porque no me sienta competitivo o porque no disfrute de correr. Si corro en Fórmula 1 o no, eso es otra historia. Necesito disfrutar la categoría, necesito disfrutar la sensación de pilotar estas unidades de potencia y estas regulaciones. Hay muchos factores a tener en cuenta y hay muchas opciones en el mundo del automovilismo".

"Sigo amando la Fórmula 1. También estoy comprometido con este equipo. Incluso si no compito, mi compromiso con el equipo y con el proyecto es el mismo. Sigue siendo el mismo que ha sido durante años".

"Empezamos esto juntos de alguna forma, con cierto éxito en 2023 y con muchos cambios en la empresa y en el campus de Silverstone. Ahora con la asociación con Honda, con Aramco y con los nuevos combustibles. Hay muchas cosas que hemos construido juntos".

"Como dije muchas veces, este equipo tiene ciertas garantías de que va a tener éxito y va a pelear por campeonatos del mundo. No sabemos si será el próximo año, dentro de tres o dentro de ocho. Esa es probablemente mi limitación como piloto. Pero quiero ganar un campeonato del mundo con Aston Martin, con o sin estar al volante. Ese sigue siendo mi compromiso".

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